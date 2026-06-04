Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Английские ученые обогатили энергетику страны водородным комплексом на 45 мегаватт 0 14

Техно
Дата публикации: 04.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Система поддерживает береговое электроснабжение.

Hydrogen Power Hub рассчитан на крупные морские объекты.

Международный консорциум при поддержке Великобритании успешно подтвердил работоспособность первого в мире автономного водородного энергетического узла (Hydrogen Power Hub), предназначенного для ускорения декарбонизации портов.

Система представляет собой комплекс из трех модульных плавучих платформ шестиугольной формы общей площадью около 1 200 квадратных метров. На них размещены аккумуляторные накопители энергии суммарной емкостью около 45 мегаватт-часов модульные водородные топливные элементы, водородные генераторы, собственные возобновляемые источники энергии и современная электрическая архитектура переменный/постоянный ток с функцией формирования сети, способная напрямую снабжать электроэнергией суда у причала.

Концепт был проверен в ходе шестимесячной программы в рамках шестого этапа конкурса Clean Maritime Demonstrator Competition, проводимого организацией UK Research and Innovation совместно с Управлением по сокращению выбросов в судоходстве Великобритании (UK Shipping Office for Reducing Emissions).

В ходе испытаний специалисты провели гидродинамические, конструкционные, электротехнические и эксплуатационные исследования.

По словам участников проекта, испытания подтвердили, что существующие технологии хранения водорода, аккумуляторных систем, топливных элементов и силовой электроники могут быть объединены в единую модульную плавучую платформу, способную обеспечивать энергией крупные суда в портах по всему миру.

Hydrogen Power Hub рассчитан на крупные морские объекты и способен выдавать до пяти мегаватт непрерывной экологически чистой мощности непосредственно на пришвартованные суда.

Система поддерживает береговое электроснабжение напряжением 6,6 киловатт и 11 киловатт, чего достаточно для обслуживания круизных лайнеров среднего размера и других энергоемких морских объектов. Проект направлен на решение одной из ключевых проблем декарбонизации портов — недостатка доступной энергетической инфраструктуры.

×
Читайте нас также:
#Великобритания #энергетика #технологии #электроэнергия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Tesla судят в Китае из-за автопилота: владельцы требуют более полумиллиона долларов компенсации
Изображение к статье: Эти образцы перевернули мировую науку. Иконка видео
Изображение к статье: Технология Magic-1000 состоит из транзисторов на основе дисульфида молибдена. Иконка видео
Изображение к статье: Осторожно, хищник. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Ученые назвали привычки, которые могут повысить шансы онкобольных на выживание
Наша Латвия
Изображение к статье: Почему ленивцы выглядят ленивыми?
В мире животных
Изображение к статье: Как запах бананов может разозлить самца мыши
В мире животных
Изображение к статье: Как сделать розы более красивыми с помощью соседних растений
Дом и сад
Изображение к статье: Кришьянис Кариньш и Марис Кучинскис
Политика
Изображение к статье: Как вырастить лук крупного размера с помощью одной подкормки
Дом и сад
Изображение к статье: Ученые назвали привычки, которые могут повысить шансы онкобольных на выживание
Наша Латвия
Изображение к статье: Почему ленивцы выглядят ленивыми?
В мире животных
Изображение к статье: Как запах бананов может разозлить самца мыши
В мире животных

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео