В Китае началось судебное разбирательство против Tesla. Владельцы электромобилей обвиняют компанию в вводящей в заблуждение рекламе системы Full Self-Driving и требуют компенсацию на сумму свыше 583 тысяч долларов.

В Китае компания Tesla оказалась в центре судебного разбирательства из-за системы Full Self-Driving (FSD). Как сообщает Bloomberg, суд в Пекине провел первое слушание по иску, который подали десять владельцев электромобилей американского производителя.

Истцы требуют от Tesla компенсацию на общую сумму более 583 тысяч долларов. По их мнению, компания вводила покупателей в заблуждение, рекламируя систему как технологию, способную обеспечить полноценное автономное управление автомобилем.

В иске утверждается, что функции Full Self-Driving не получили необходимого одобрения китайских регуляторов и не способны выполнять все заявленные возможности. Кроме того, владельцы автомобилей обвиняют Tesla в сокрытии ограничений и недостатков аппаратного обеспечения, что, по их мнению, повлияло на решение о покупке транспортных средств.

Во время слушания представители Tesla отвергли обвинения. В компании заявили, что часть функций системы уже работает в полном объеме, другие реализованы лишь частично, а некоторые возможности по-прежнему находятся на стадии разработки.

Дополнительных официальных комментариев по поводу судебного процесса Tesla пока не предоставила.

Эксперты отмечают, что исход этого дела может стать важным прецедентом для китайского рынка. Вопросы, связанные с технологиями автономного управления транспортом, находятся в стране под особым контролем государственных регуляторов, поэтому решение суда может повлиять не только на Tesla, но и на других производителей, развивающих аналогичные системы.

Судебный процесс против Tesla может стать одним из самых заметных разбирательств в сфере автономного транспорта в Китае. Его результаты способны повлиять как на правила продвижения подобных технологий, так и на требования к их сертификации и использованию на крупнейшем автомобильном рынке мира.