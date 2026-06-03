С 20 июня в Валке прекратит работу пункт неотложной медицинской помощи. В больнице объясняют решение кадровым кризисом и уходом на пенсию основного дежурного врача.

С 20 июня в Валке будет закрыт пункт неотложной медицинской помощи на улице Руйенас. Как сообщили в Видземской больнице, обеспечить дальнейшую работу учреждения больше невозможно из-за нехватки медицинского персонала. Дополнительным фактором стал уход на пенсию основного дежурного врача.

По словам представителей больницы, проблема носит не только локальный характер. Руководство учреждения уже длительное время призывает государственные органы пересмотреть правила работы подобных пунктов и разрешить дежурства фельдшеров.

Сейчас законодательство предусматривает, что помощь в пунктах неотложной медицинской помощи могут оказывать только сертифицированные врачи. В больнице считают, что такие требования всё меньше соответствуют реальной ситуации в регионах, где медицинские учреждения уже испытывают серьёзный дефицит кадров.

Перед принятием решения была проведена оценка того, как закрытие пункта повлияет на жителей. Анализ показал, что количество пациентов в последние годы постоянно сокращается. В настоящее время в среднем сюда обращаются менее двух человек в день. Чаще всего жители приходят для перевязок, решения несложных офтальмологических проблем, удаления клещей или получения помощи при лёгких травмах.

При этом возможности самого пункта уже сейчас ограничены. Здесь нет лаборатории и рентгеновского оборудования, а пациентов с серьёзными состояниями обычно направляют в Валмиеру.

Для жителей Валки это означает, что при более серьёзных проблемах со здоровьем поездка в Валмиеру фактически остаётся основным вариантом получения неотложной помощи.

Вместе с тем больница обещает сохранить часть услуг на месте.

После закрытия пункта планируется открыть процедурный кабинет, где можно будет сделать перевязки, получить инфузионную терапию и пройти другие медицинские процедуры.

Кроме того, руководство больницы намерено расширить доступность амбулаторной помощи в Валке. В частности, рассматривается увеличение объёма офтальмологических услуг, поскольку значительная часть обращений связана именно с заболеваниями глаз. Также возможно расширение гинекологической помощи.

Ситуация в Валке вновь привлекла внимание к проблеме нехватки медицинских работников в регионах, которая становится одной из главных угроз доступности здравоохранения за пределами крупных городов.