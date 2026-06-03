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Купальный сезон набирает обороты: в некоторых реках Латвии вода прогрелась до +20 градусов 0 54

Наша Латвия
Дата публикации: 03.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Берег моря
ФОТО: LETA

После нескольких тёплых дней вода в ряде рек и озёр Латвии достигла комфортной для купания температуры. Самой тёплой остаётся Лиелупе, тогда как море пока заметно отстаёт.

Водоёмы Латвии продолжают быстро прогреваться, и в некоторых местах температура воды уже достигла отметки в +20 градусов.

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, самой тёплой ранним утром в среду была вода в Лиелупе у Межотне и Стальгене, где зафиксировано +20 градусов.

На других участках Лиелупе, а также на Венте температура воды составляет от +18 до +19 градусов. В небольших реках Земгале и Курземе вода прогрелась до +15...+18 градусов.

В Даугаве температура воды достигает +15...+18 градусов. В Айвиексте, Огре, Салаце и на отдельных участках Гауи она держится около +17 градусов.

В озёрах и водохранилищах вода сейчас прогрелась до +14...+19 градусов, что уже позволяет многим любителям плавания открыть полноценный купальный сезон.

Самая заметная разница сохраняется между внутренними водоёмами и морем. На побережье вода пока остаётся значительно холоднее — от +10 до +15 градусов.

Для жителей Риги наиболее комфортные условия сейчас наблюдаются не на морских пляжах, а во внутренних водоёмах. По данным муниципальной полиции, во вторник температура воды в озере Бабелитис достигала +18 градусов, а в карьере Болдераи — +19 градусов.

На пляжах Даугавгривы и Вакарбулли вода была прохладнее — около +14 градусов.

На побережье Курземе море пока остаётся по-весеннему холодным. Во вторник температура воды возле Вентспилса составляла около +10 градусов, в Лиепае — +12 градусов. В районе Булдури в Юрмале вода прогрелась примерно до +13 градусов.

Для тех, кто планирует первые летние купания, сейчас наиболее комфортными остаются реки, карьеры и озёра. Морская вода, несмотря на тёплую погоду, будет прогреваться заметно медленнее.

Если сохранится нынешняя солнечная и тёплая погода, температура воды во многих внутренних водоёмах уже в ближайшие дни может превысить отметку в +20 градусов.

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#море #температура воды #погода #Латвия #пляжи #реки #купание #лето
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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