Ранним утром в Алуксненском крае было объявлено предупреждение о возможной угрозе воздушному пространству. Спустя несколько часов власти сообщили, что опасность миновала.

Объявленное утром в среду предупреждение о возможной угрозе воздушному пространству в Алуксненском крае снято. Информация об окончании тревоги была распространена через систему сотового вещания (Cell Broadcast) и опубликована на портале 112.lv.

Около пяти часов утра Национальные вооружённые силы предупредили жителей региона о риске возможного инцидента в воздушном пространстве. При этом населению не требовалось предпринимать каких-либо дополнительных действий. Для реагирования были задействованы истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии.

Подобные уведомления стали для жителей приграничных районов уже не редкостью. В последние месяцы Латвия несколько раз активировала систему экстренного оповещения из-за возможного появления беспилотников вблизи границы.

Одновременно предупреждения распространялись и в Эстонии. Сначала они касались западных и северо-восточных регионов страны, а позднее были расширены на ряд уездов южной и центральной частей Эстонии. Местным жителям рекомендовали укрываться в случае обнаружения беспилотников.

НВС подчёркивают, что воздушное пространство Латвии круглосуточно контролируется совместно с союзниками по НАТО. Дополнительно на восточной границе усилены подразделения противовоздушной обороны.

Важно понимать, что подобные предупреждения не означают автоматического появления угрозы над населёнными пунктами. Они позволяют оперативно информировать жителей о потенциально опасной ситуации и при необходимости быстро реагировать на изменения обстановки.

В мае аналогичные оповещения неоднократно получали жители Латгале и Видземе. Тогда причиной стали беспилотники, связанные с войной России против Украины, которые приблизились к территории Латвии или пересекли воздушное пространство страны.

Несколько аппаратов упали на территории региона, а один беспилотник над Эстонией был уничтожен истребителем НАТО.

После сегодняшнего инцидента власти сообщили, что возможная угроза воздушному пространству в Алуксненском крае устранена, а ситуация находится под контролем.