Пилот ВВС США установил необычный военный антирекорд, дважды оказавшись сбитым во время одного и того же конфликта. Сначала его истребитель по ошибке поразили союзники над Кувейтом, а спустя месяц летчик вновь потерял самолет уже под огнем иранских сил.

Один из тот же летчик ВВС Соединенных Штатов оказался дважды сбит в войне США и Ирана. В марте он попал под дружественный огонь со стороны Кувейта, а в апреле — под иранский удар, сообщает проект High Side со ссылкой на действующих и бывших американских чиновников.

Как уточняется, речь идет о пилоте истребителя-бомбардировщика F-15E Strike Eagle, сбитого над Ираном 3 апреля. Он также управлял одним из трех F-15E, сбитым в результате дружественного огня кувейтским F/A-18.

По данным источников, это первый известный случай со времен войны во Вьетнаме, когда пилот самолета с неподвижным крылом был сбит дважды в рамках одного вооруженного конфликта. В последний раз подобный инцидент фиксировался во времена боевых действий во Вьетнаме, отметили авторы. История уже привлекла внимание военных экспертов и стала поводом для обсуждения вопросов координации и безопасности воздушных операций.