Почти год спустя после введения ограничений на продажу и рекламу алкоголя в Латвии первые данные показывают снижение объёмов реализации спиртных напитков. Однако специалисты пока не готовы однозначно связывать это только с новыми правилами.

В августе исполнится год с момента вступления в силу ограничений на торговлю алкоголем в Латвии. Тогда были сокращены часы продажи спиртных напитков и введены дополнительные ограничения на их рекламу. Главный вопрос сейчас — повлияли ли эти меры на реальные привычки жителей страны.

По данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Латвия по итогам 2024 года занимала второе место в Европе по потреблению алкоголя на душу населения — 11,7 литра в год. Выше показатель был только у Португалии.

Статистика Службы государственных доходов показывает, что в первые месяцы нынешнего года объёмы алкоголя, переданного для потребления на внутреннем рынке, действительно сократились.

В целом за январь–март снижение составило около 5%. Особенно заметное падение наблюдалось в сегменте пива. В январе объём реализации оказался ниже прошлогоднего уровня почти на 19%, а в феврале — более чем на 12%.

Однако уже в марте тенденция изменилась: продажи пива вновь начали расти и превысили показатель аналогичного месяца прошлого года почти на 4%.

Это означает, что говорить о долгосрочном эффекте ограничений пока преждевременно. В Службе государственных доходов подчёркивают, что на рынок одновременно влияют сразу несколько факторов. Помимо ограничений на продажу алкоголя, выросли ставки акцизного налога, а вместе с ними и цены на спиртные напитки.

Кроме того, меняются и потребительские привычки. Часть жителей может переходить на другие виды алкоголя, сокращать потребление или вовсе отказываться от спиртного.

В Министерстве здравоохранения также пока избегают окончательных выводов. Там отмечают, что общее потребление алкоголя в стране действительно демонстрирует снижение. По предварительным данным, оно уменьшилось примерно на 0,5 литра на человека, хотя итоговые показатели ещё могут быть скорректированы.

Для оценки эффективности ограничений потребуется более длительный период наблюдений. Пока специалисты видят первые признаки снижения потребления, но не могут точно определить, какая часть изменений связана именно с новыми правилами торговли.

Таким образом, спустя почти год после введения ограничений можно говорить о снижении продаж алкоголя, однако вопрос о том, изменились ли реальные привычки жителей Латвии, пока остаётся открытым.