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Поверили убийце, а не жертве: Британию потрясло видео последних минут жизни Генри Новака 1 201

В мире
Дата публикации: 03.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Генри Новак.

В Великобритании разгорается громкий скандал после публикации видеозаписи последних минут жизни 18-летнего студента Генри Новака. Несмотря на смертельные ножевые ранения и просьбы о помощи, полицейские поверили словам его нападавшего, надели на юношу наручники и арестовали. Теперь обстоятельства действий правоохранителей расследует независимый надзорный орган.

В Великобритании разгорается скандал вокруг гибели 18-летнего студента Генри Новака, который в декабре 2025 года умер от ножевых ранений. В день вынесения приговора его убийце полиция опубликовала видеозапись последних минут жизни молодого человека. На кадрах видно, как смертельно раненого Новака заковывают в наручники и арестовывают, поверив словам его нападавшего, сообщает BBC.

Запись с нагрудных камер полицейских была опубликована с согласия семьи погибшего и вызвала широкий общественный резонанс. Прибывшие на вызов сотрудники полиции сначала выслушали 23-летнего Викрама Дигву, который заявил, что сам стал жертвой нападения на почве расовой неприязни. После этого полицейские подошли к лежащему на земле Генри Новаку.

Запись можно посмотреть на сайте BBC News. Внимание: видео содержит шокирующие кадры

На видео слышно, как студент неоднократно говорит: «Меня ударили ножом» и «Я не могу дышать». Однако один из офицеров отвечает: «Не думаю, приятель, что тебя ударили». Позже молодого человека арестовали за нападение и надели на него наручники.

Следствие установило, что именно Викрам Дигва напал на Новака, нанеся ему пять ножевых ранений, включая смертельный удар в сердце. Орудием преступления стал кинжал с лезвием длиной 21 сантиметр. После нападения Дигва позвонил своей матери и попросил спрятать оружие до приезда полиции.

Суд признал Викрама Дигву виновным в убийстве и приговорил к пожизненному заключению с правом на условно-досрочное освобождение не ранее чем через 21 год. Его мать также признана виновной в содействии сокрытию преступления.

Независимое управление по надзору за действиями полиции (IOPC) продолжает расследование обстоятельств ареста Генри Новака. Одновременно Офис генерального прокурора рассматривает возможность пересмотра приговора убийце в связи с многочисленными обращениями граждан, считающих наказание слишком мягким.

Семья погибшего назвала действия полиции бесчеловечными и унизительными. По словам отца Генри, сын девять раз сообщил полицейским, что не может дышать, и четыре раза сказал, что его ударили ножом, однако вместо помощи его заковали в наручники.

Полиция уже принесла семье официальные извинения. Гибель Генри Новака вызвала широкий политический и общественный резонанс. Министр внутренних дел Великобритании Шабана Махмуд назвала произошедшее чудовищным преступлением, а премьер-министр Кир Стармер заявил, что увиденные кадры стали для него шокирующими.

Дополнительное внимание привлек вопрос о происхождении оружия. Представители сикхской общины подчеркнули, что использованный Дигвой кинжал не является традиционным религиозным символом кирпаном и не имеет отношения к религиозным практикам. Они также сообщили, что ранее выражали обеспокоенность поведением осужденного.

Следствие в отношении действий полицейских продолжается. Независимый надзорный орган должен установить, были ли допущены серьезные ошибки при оценке ситуации и оказании помощи смертельно раненому студенту.

Трагедия Генри Новака вызвала в Великобритании не только вопросы к действиям убийцы, но и к работе полиции, которая приняла смертельно раненого юношу за нападавшего. Итоги расследования могут привести к серьезным выводам о действиях правоохранительных органов и повлиять на практику реагирования на подобные инциденты в будущем.

В понедельник в южноанглийском Саутгемптоне произошли столкновения демонстрантов с полицией после публикации видео с бодикамер, связанного с убийством студента Генри Новака, что вызвало общественное возмущение, сообщает Euronews. На видеозаписях видно, как демонстранты идут на столкновение с полицейскими, бросают предметы и скандируют лозунги, пока напряжение нарастает у места убийства и у местного отделения полиции.

Трагедия Генри Новака вызвала в Великобритании не только вопросы к действиям убийцы, но и к работе полиции, которая приняла смертельно раненого юношу за нападавшего, сообщает bb.lv. Итоги расследования могут привести к серьезным выводам о действиях правоохранительных органов и повлиять на практику реагирования на подобные инциденты в будущем.

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#полиция #трагедия #преступность #расизм #судебный процесс
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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