Клещи могут лишиться способности заражать людей: ученые сделали важное открытие

Дата публикации: 01.06.2026
Американские исследователи обнаружили белок, который помогает клещам не только питаться кровью, но и передавать опасные вирусы и бактерии. Открытие может стать основой для создания новых средств защиты от клещевых инфекций.

Количество заболеваний, передаваемых клещами, ежегодно растет во всем мире. Эти паразиты являются переносчиками опасных вирусов и бактерий, способных вызывать тяжелые заболевания у людей и животных. До сих пор основные меры защиты были направлены либо на предотвращение укусов, либо на сокращение численности клещей. Однако ученые предложили новый подход — воздействовать непосредственно на механизм передачи инфекции.

Известно, что заражение происходит во время укуса. Слюна клещей содержит сложный набор биологически активных веществ, включая экзосомы — микроскопические внеклеточные пузырьки, которые переносят белки и сигнальные молекулы между клетками. Именно они помогают паразиту надежно закрепиться на коже, незаметно питаться и подавлять иммунную реакцию организма хозяина.

В исследовании, опубликованном в журнале The EMBO Journal, ученые из Университета Теннесси обнаружили новый богатый глицином экзосомальный белок GRP, который клещи выделяют во время питания кровью. Оказалось, что этот белок играет ключевую роль в передаче патогенов от клеща к хозяину.

Исследователи установили, что по мере насыщения клеща кровью выработка белка GRP значительно возрастает. Это создает благоприятные условия для распространения вирусов и других возбудителей инфекций.

Во время эксперимента ученые отключили ген, отвечающий за синтез этого белка. В результате клещи стали хуже питаться, медленнее набирать вес и хуже развиваться. Кроме того, резко снизилась способность паразитов передавать вирусы новым хозяевам.

По мнению авторов работы, белок GRP выполняет сразу две важные функции: помогает клещу эффективно питаться и одновременно способствует распространению инфекции. Именно поэтому он рассматривается как перспективная мишень для разработки новых вакцин и препаратов против клещевых заболеваний.

Открытие американских ученых позволяет по-новому взглянуть на борьбу с клещевыми инфекциями. Если удастся создать вакцину или препарат, блокирующий действие белка GRP, это поможет не только ослабить самих паразитов, но и значительно снизить риск передачи опасных вирусов и бактерий человеку.

Автор - Светлана Тихомирова
