Спектакль «Тело» - это танцевальное признание женщины, которая через танец научилась слышать себя и других - хореографа, автора спектакля и руководителя театра DK Dance Theatre Дарины Кудлаевой. "Это будет очень личный, глубокий и красивый разговор -- без слов. "Говорить" будут музыка и наши движения, наше дыхание, наши тела. Наши чувства..." - говорит Дарина.

-- Последние несколько лет были для меня невероятно насыщенными: Нью-Йорк, Непал, Индия, Италия... Разные культуры, ментальности, энергии, но куда бы я ни приезжала, я вдруг все яснее понимала одну очень важную вещь: несмотря на различия нас объединяет нечто гораздо более глубокое, чем социум. Не язык, не статус, не культура. Нас объединяет душа. Тепло. Любовь. И потребность быть услышанными.

Спектакль "Тело" родился из желания поговорить со зрителем на языке эмоций, чувств и движения, потому что тело не умеет лгать -- оно хранит в себе все наши страхи, непрожитые обиды, внутренние травмы, любовь, благодарность, усталость, надежду и даже те чувства, в которых мы боимся признаться самим себе. Именно поэтому в спектакле так много внимания уделяется внутреннему состоянию человека, его способности чувствовать, не терять связь с собой даже в самые сложные периоды.

Сегодня очень многие, к сожалению, живут в состоянии выгорания. Люди тщетно ищут смыслы, устают, отчаиваются, закрываются. И мне хочется через танец напомнить: счастье начинается "здесь и сейчас". Иногда, чтобы ожить, достаточно просто вдохнуть и разрешить себе двигаться.

Мы все - бусинки

-- В спектакле участвуют люди разных возрастов — от малышей 6 лет до взрослых артистов 50+. Они не просто танцуют. Это прежде всего огромная внутренняя работа человека над собой. Когда ты учишься не только владеть собственным телом, но и быть частью чего-то большего. Чувствовать рядом другого человека. Поддерживать. Есть очень важная мысль, которую мне хочется донести через этот спектакль. Ответственность -- это не тяжесть. Это любовь.

Я часто сравниваю наш театр с бусами: каждая бусинка важна. Если выпадает одна — рассыпается всё. И в жизни точно так же. Каждый человек нужен. Каждый важен. Каждый — часть большого красивого механизма.

Мне хочется, чтобы после спектакля люди вышли с ощущением: "Меня любят. Я нужен. Мое присутствие имеет значение".

Особое место в спектакле занимает тема благодарности, ей посвящена одна из самых сильных частей постановки -- танцевальная трилогия, в которой вместе выходят дети, подростки и взрослые артисты. Это момент абсолютной искренности, где тело говорит о добре и способности оставаться человеком.

Мой ДАР

-- Совсем недавно я получила патент на собственную танцевальную методику ДАР. И для меня это гораздо больше, чем техника танца. ДАР — это дисциплина, включенность и внутренняя устойчивость. Это методика о том, как через движение человек может услышать свою душу, прожить непрожитые эмоции, отпустить внутреннюю боль и вернуть себе состояние целостности.

28 июня мы приглашаем зрителей не просто на премьеру -- мы приглашаем вас прожить вместе с нами красивое эмоциональное путешествие. И услышать, и принять это всем сердцем: ты такая какая есть -- и это прекрасно. Ты важная. Ты можешь любить и быть любимой. И это круто.

28 июня в 19.30 во Дворце VEF состоится танцевальный спектакль "Тело". Это история о каждом из нас. О чувствах, которые невозможно спрятать. О том, как душа звучит через движение.