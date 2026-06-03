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Первый бульон: сливать или нет? Разбираемся, где мифы, а где польза 0 152

Люблю!
Дата публикации: 03.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Нужно ли обязательно сливать первый бульон при варке мяса или курицы?

ChatGPT

Нужно ли обязательно сливать первый бульон при варке мяса или курицы? Этот вопрос давно вызывает споры среди хозяек и кулинаров. Одни считают такую процедуру обязательной для здоровья, другие уверены, что вместе с первым бульоном уходят вкус и полезные вещества. Разберемся, в каких случаях это действительно необходимо.

При приготовлении супов, бульонов или отварного мяса многие задаются вопросом: стоит ли сливать первый бульон? Однозначного ответа здесь нет, поскольку многое зависит от качества мяса, целей приготовления и состояния здоровья человека.

Зачем сливают первый бульон

Сторонники этой процедуры считают, что во время первого закипания в воду переходят остатки антибиотиков, гормонов роста и других веществ, которые могли использоваться при выращивании животных и птицы. Поэтому первый бульон рекомендуется слить, а мясо залить свежей водой и продолжить варку.

Кроме того, второй бульон обычно получается менее жирным и более прозрачным, что особенно важно для диетического и лечебного питания.

Еще одно преимущество заключается в том, что после слива первого бульона не нужно тщательно снимать образующуюся пену — большая часть примесей удаляется вместе с первой водой.

Почему многие не сливают первый бульон

Противники этой практики напоминают, что при жарке или запекании мясо употребляется без какой-либо дополнительной очистки. По их мнению, вместе с первым бульоном уходят не только возможные нежелательные вещества, но и часть витаминов, минералов, аминокислот и экстрактивных веществ, которые придают блюду насыщенный вкус и аромат.

Для многих именно наваристость считается главным достоинством хорошего бульона, поэтому они предпочитают варить суп на первой воде, тщательно снимая пену во время приготовления.

Как приготовить вкусный и прозрачный бульон

Если вы не планируете сливать первый бульон, мясо рекомендуется предварительно промыть и при возможности замочить в холодной воде на несколько часов. Это поможет удалить часть загрязнений и остатков крови.

Во время варки важно регулярно снимать пену шумовкой и готовить бульон на слабом огне. Тогда он получится прозрачным, ароматным и насыщенным.

Когда первый бульон лучше слить

Специалисты рекомендуют сливать первую воду, если есть сомнения в качестве мяса или птицы. Особенно это касается продукции неизвестного происхождения.

Кроме того, второй бульон часто советуют людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта — гастритом, панкреатитом и другими болезнями, при которых слишком жирные и крепкие бульоны могут вызывать дискомфорт.

Также слив первого бульона будет полезен тем, кто стремится получить максимально легкий и прозрачный суп.

Что в итоге

Если мясо качественное, а противопоказаний по здоровью нет, приготовление на первом бульоне не представляет опасности. В случае сомнений в происхождении продукта или при необходимости диетического питания лучше использовать второй бульон.

Главное помнить: универсального правила не существует. Выбор зависит от ваших предпочтений, качества продуктов и особенностей организма.

Первый бульон не является ни абсолютным злом, ни обязательным условием вкусного супа. Если вы уверены в качестве мяса и любите насыщенный вкус, его можно не сливать. А вот для диетического питания, прозрачных супов или при сомнениях в качестве продукта второй бульон станет более безопасным и легким вариантом.

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#диета #питание #кулинария #мясо #супы #здоровье #еда
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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