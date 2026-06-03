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Дженнифер Лопес произвела фурор на премьере в Нью-Йорке платьем с эффектным декольте 0 97

Lifenews
Дата публикации: 03.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Дженнифер Лопес произвела фурор на премьере в Нью-Йорке платьем с эффектным декольте
ФОТО: Instagram

56-летняя Дженнифер Лопес вновь оказалась в центре внимания. На премьере нового фильма в Нью-Йорке певица и актриса появилась в роскошном платье с глубоким вырезом, подчеркнув безупречную форму и чувство стиля.

56-летняя Дженнифер Лопес посетила премьеру фильма «Служебный роман», в котором исполнила главную роль. Показ состоялся 2 июня в Нью-Йорке и собрал множество звездных гостей.

Для выхода на красную дорожку артистка выбрала элегантное бежевое платье макси с глубоким декольте. Наряд был украшен изысканной вышивкой и сверкающими пайетками, которые эффектно переливались в свете фотокамер.

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Образ знаменитости дополнили длинные серьги, массивный браслет и стильный клатч. Волосы Лопес стилисты собрали в аккуратный пучок, оставив несколько прядей у лица. Макияж был выполнен с акцентом на глаза: визажисты использовали фиолетовые тени, накладные ресницы и блеск для губ.

На премьере Дженнифер позировала фотографам вместе со своим коллегой по фильму Бреттом Голдстином. Появление звездной пары на красной дорожке вызвало большой интерес у публики и представителей прессы.

Ранее Лопес также откровенно рассказала о переменах в личной жизни после развода с Беном Аффлеком, отметив, что сейчас сосредоточена на работе, семье и новых творческих проектах.

Каждый выход Дженнифер Лопес на публику становится событием, и премьера в Нью-Йорке не стала исключением. Артистка вновь доказала, что остается одной из самых стильных и обсуждаемых звезд мирового шоу-бизнеса.

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Автор - Светлана Тихомирова
Светлана Тихомирова
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