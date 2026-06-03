Каждая страна имеет свои уникальные традиции, связанные с детством. Рассмотрим самые интересные из них.

КОРОБКА-КРОВАТКА: ФИНЛЯНДИЯ

70–40–30 см — стандартный размер коробки, которую получают будущие финские мамы. Внутри находятся матрасик, наборы постельного белья, а также летняя и зимняя одежда, принадлежности для купания, подгузники, прорезыватель для зубов и книжка с картинками. Также в коробке есть прокладки для бюстгальтера для мамы и презервативы для папы.

Если положить матрас на дно и застелить его постельным бельем, коробку можно использовать как первую кроватку. Финские мамы именно так и делают.

Традиция восходит к 1938 году, когда правительство Финляндии начало раздавать такие коробки малоимущим семьям. К 1949 году их стали получать все. С тех пор содержимое менялось не раз, но возможность использовать коробку вместо кроватки осталась. По крайней мере, до трех-четырех месяцев, пока спальное ложе не станет малышу мало.

Сейчас такую коробку вручают будущим и только что родившим матерям не только в Финляндии, но и в Великобритании, Индии, Канаде, ЮАР, некоторых американских штатах, а также в России.

ДЕРЕВО СОСОК: ДАНИЯ

Если вы, прогуливаясь по одному из парков Дании, наткнулись на дерево, увешанное сосками, фотографиями детей и рисунками в зип-локах, знайте: это дерево сосок.

Эта милая традиция является серьезным шагом прощания с детством. Редкий малыш добровольно расстается со своей утешительницей, но к двум годам это необходимо сделать, иначе, по мнению стоматологов, могут возникнуть проблемы с прикусом.

Поэтому мамы всего мира теряют пустышки, прокалывают их, отдают зверятам или младшим детям и даже мажут острым соусом. Датские мамы устраивают из прощания с соской праздник. Выбирается дерево, вокруг него собираются дети одного возраста, и каждый подвешивает свою пустышку на ветку. В знак взросления они получают грамоту или подарок от феи сосок.

Одно из старейших деревьев сосок находится на острове Турё и «выросло» в 1920-х годах. Сейчас подобные деревья можно увидеть на детских площадках, в парках, детских садах, зоопарках, рядом с медицинскими и стоматологическими клиниками.

РАЗРЕЗАНИЕ ПУТ: КАЗАХСТАН

Подобная традиция, связанная с первым шагом ребенка, встречается и в других странах. Но в Казахстане родители не бегают за своим чадом с ножницами, а устраивают пышную церемонию, которую проводят, как только малыш начинает ходить.

Обязательно приглашают родственников. Ребенка наряжают, завязывают ему ножки толстыми нитями, а специально выбранный человек разрезает их, и малыш с помощью взрослых идет по белой дорожке.

Разрезать путы должен близкий родственник, который имеет хорошее здоровье и добрый нрав. Казахи верят, что ребенок перенимает его душевные качества и частично судьбу. Сам обряд необходим, чтобы малыш шел по жизни уверенно. Если его не провести, судьба у человека будет запутанной.

ПЕРВЫЙ ГОДИК: ЮЖНАЯ КОРЕЯ

В жизни корейца три главных праздника: первый год жизни, свадьба и 60-летие. Пропустишь один, и возможность реабилитироваться будет нескоро. Поэтому экономить на них никак нельзя!

При этом, по местным традициям, считается, что при рождении ребенку уже год (корейцы считают внутриутробный период). Но отмечается именно фактический первый день рождения, то есть годик по-нашему. Этот день выделяется, потому что раньше смертность среди младенцев была высокой, и дожить до года удавалось немногим. Со временем уровень медицины повысился, но традиция отмечать эту дату осталась.

На празднике обычно собираются все родственники, а это около 70–80 человек. Именинника наряжают в национальный костюм и ближе к полудню проводят специальный обряд: на стол, накрытый белой тканью, выкладывают определенные предметы, из которых ребенок должен выбрать три.

Корейцы уверены, что от выбора зависит его дальнейшая судьба. Если он возьмет деньги — будет жить в достатке, лук — станет военачальником, книгу — ученым. Чтобы не полагаться на волю случая, счастливые предметы кладут поближе, а нежелательные — подальше. Кому хочется, чтобы его чадо взяло корейский хлеб из рисовой муки, символизирующий тяжелый труд?

Когда предметы выбраны, начинается череда поздравлений, а к вечеру устраивается застолье, которое можно сравнить с небольшой свадьбой. Представляете, если бы корейцы отмечали так день рождения ежегодно? Тем более у каждого жителя страны два дня рождения: свой и коллективный.

ПЕРВАЯ СТРИЖКА: ИЗРАИЛЬ

«Мальчик? Девочка? Скорее всего, девочка», — гадают туристы, пытаясь определить, малыш какого пола стоит перед ними. И зачастую ошибаются — это мальчик. Но тому есть оправдание: длинные и, как правило, светлые вьющиеся волосы еврейских мальчиков могут позавидовать многие девочки.

Не подстригают их не потому, что жалко. Евреи верят, что как нельзя первые три года снимать плоды с деревьев, так и волосы мальчика первые три года не должны касаться ножницы.

Первая стрижка — важное событие, на которое приглашаются родственники и друзья. Сначала прядь волос снимает самый почетный гость, затем ножницы передаются по очереди каждому из приглашенных. Задача парикмахера — довершить начатое профессионально. С этого дня мальчик начинает носить кипу и талит катан — маленький талит (ритуальная одежда евреев. — Прим. авт.), читать молитвы и учить алфавит, а в дальнейшем Тору.

ЧЕХОЛ ДЛЯ МОЛОЧНЫХ ЗУБОВ: ЯПОНИЯ

«Ура! Зуб выпал!» — восклицают дети разных стран, когда во рту появляется дырка. Выпавший молочный зуб ни в коем случае нельзя выбрасывать в мусорное ведро. Его кладут под подушку, и ночью зубная фея или мышка забирает его, а взамен оставляет денежку. Это наиболее известный сценарий.

В Японии, а также некоторых других азиатских странах, существует свой ритуал: нижний зуб кидают вверх, а верхний — вниз, чтобы они росли в соответствующую сторону. Или наоборот — в зависимости от региона.

Главное — потом найти, потому что многие японские мамы хранят молочные зубы своих чад. Иногда в пакетиках, но большинство предпочитает специальные чехлы: в них есть углубления и указания, по которым понятно, где какой зуб рос.

КУЛЕК С СЮРПРИЗОМ: ГЕРМАНИЯ

Новенький ранец за плечами, огромный яркий кулек в руках — вот он, германский первоклассник 1 сентября. Длина шультюте, что в переводе с немецкого означает «школьный кулек», составляет около 70–80 см. А в нем... м-м-м! Сладости, игрушки, наклейки, резинки, книжки-раскраски, цветные ручки и прочие приятности.

Традиция отправлять ребенка в первый класс с крупногабаритным подарком в руках появилась в Германии в XIX веке. Сначала внутрь клали школьные принадлежности и немного сладостей, но со временем для первых появился ранец, и кулек из полезного стал просто приятным.

Сейчас в магазинах можно выбрать готовую упаковку на любой вкус и кошелек, но чаще будущие первоклашки все же клеят и раскрашивают их самостоятельно. А задача родителей — позаботиться о содержимом, которое становится большим сюрпризом для детей.