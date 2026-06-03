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В НХЛ забили быстрейший за 50 лет гол в стартовом матче финальной серии 0 80

Спорт
Дата публикации: 03.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: нападающий «Каролины Харрикейнз» Николай Элерс

Датский нападающий «Каролины Харрикейнз» Николай Элерс забил самый быстрый гол за 50 лет в стартовом матче финальной серии Кубка Стэнли.

«Каролина» дома проиграла «Вегас Голден Найтс» со счетом 4:5. Элерс в матче оформил дубль.

Первую шайбу Элерс забросил на 25-й секунде после начала встречи. Быстрее него в стартовых матчах финалов Кубка Стэнли забивали только канадский нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Сид Смит (15 секунд) в 1951 году и канадский форвард «Филадельфии Флайерз» Реджи Лич (21) в 1976-м.

Счет серии до четырех побед стал 1-0 в пользу «Вегаса». Второй матч финальной серии кубка Стэнли пройдет 5 июня.

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#хоккей #НХЛ #спорт #кубок Стэнли
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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