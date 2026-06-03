Учитывая спрос, в двух рижских муниципальных школах откроют дополнительные первые классы, сообщили агентству ЛЕТА в отделе внешней коммуникации Рижской думы

Дополнительные первые классы открыты в Рижской 45-й средней школе и Рижской основной школе народного прикладного искусства имени Оскара Калпакса.

Самоуправление следит за спросом и в случае необходимости откроет еще дополнительные классы, если позволят школьные помещения, говорится в сообщении самоуправления.

В самоуправлении сообщают, что продолжается процесс комплектования первых классов на 2026/2027 учебный год. Школы рассылают письма родителям, чтобы проинформировать о включении или невключении ребенка в список претендентов на зачисление в первый класс школы.

Самоуправление призывает учитывать, что процесс приема еще не завершен и в течение всего июня в списке претендентов будут происходить изменения.

Большинство детей записаны в несколько школ, поэтому после каждого ответа родителей в списке претендентов происходят изменения, и свободное место предлагается следующему ребенку в очереди. Поэтому родителям следует регулярно следить за получаемой информацией.