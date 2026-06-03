Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Учитывая спрос, в двух рижских школах откроют дополнительные первые классы 0 141

Наша Латвия
Дата публикации: 03.06.2026
LETA
Изображение к статье: Первоклассники
ФОТО: LETA

Учитывая спрос, в двух рижских муниципальных школах откроют дополнительные первые классы, сообщили агентству ЛЕТА в отделе внешней коммуникации Рижской думы

Дополнительные первые классы открыты в Рижской 45-й средней школе и Рижской основной школе народного прикладного искусства имени Оскара Калпакса.

Самоуправление следит за спросом и в случае необходимости откроет еще дополнительные классы, если позволят школьные помещения, говорится в сообщении самоуправления.

В самоуправлении сообщают, что продолжается процесс комплектования первых классов на 2026/2027 учебный год. Школы рассылают письма родителям, чтобы проинформировать о включении или невключении ребенка в список претендентов на зачисление в первый класс школы.

Самоуправление призывает учитывать, что процесс приема еще не завершен и в течение всего июня в списке претендентов будут происходить изменения.

Большинство детей записаны в несколько школ, поэтому после каждого ответа родителей в списке претендентов происходят изменения, и свободное место предлагается следующему ребенку в очереди. Поэтому родителям следует регулярно следить за получаемой информацией.

×
Читайте нас также:
#Рига #образование #школы #родители #дети
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Ветряная турбина
Изображение к статье: На снимке - хлеб и бананы
Изображение к статье: Лотки с клубникой
Изображение к статье: Вокзал

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: заседание Сейма
Политика
Изображение к статье: ядерный взрыв
В мире
Изображение к статье: Дешевая стоимость привлекает путешественников со всего мира. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Китайцы понастроили городов-призраков. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Латвийская армия
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Дональд Трамп
В мире
Изображение к статье: заседание Сейма
Политика
Изображение к статье: ядерный взрыв
В мире
Изображение к статье: Дешевая стоимость привлекает путешественников со всего мира. Иконка видео
Lifenews

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео