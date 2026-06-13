«Я пенсионерка и хочу оформить дарственную на свою квартиру на внука, но очень боюсь остаться на улице (знаю, что такие случаи были). Слышала, что можно заключить какой-то комбинированный договор, который может защитить мои права на проживание. Не могли бы вы рассказать об этом подробнее и объяснить, как это работает на практике?

И еще: можно ли как-то предусмотреть в договоре возможность отмены, если он, например, перестанет помогать мне в старости? Читательница портала bb.lv»

Отвечает присяжный нотариус Рижского окружного суда Санта ТЕРЕХИНА:

– В законодательстве Латвии такого понятия, как «комбинированный договор» не существует.

Все договоры дарения вступают в силу с момента подписания; иными словами, как только договор подписан, владельцем предмета дарения становится одариваемый (то есть, тот, кому подарили).

Существует два вида договоров дарения.

Простой договор предполагает, что одариваемый получает все права на предмет дарения – может продать, передарить кому-то другому, заложить, сдать в аренду и т. д. Однако в подавляющем большинстве случаев люди предпочитают заключать другой договор дарения – с ограничением.

Например, если речь идет о недвижимости, то даритель осознает, что одариваемый становится новым владельцем и именно за ним, новым владельцем, теперь будет закреплена эта недвижимость в Земельной книге. Однако там же фигурирует два отягощения – что, во-первых, даритель оставляет за собой право проживать в этой недвижимости (по конкретному адресу), а во-вторых, одариваемый не имеет права без согласия дарителя как-то распоряжаться объектом дарения.

Далее: расторжение договора дарения. Тут существует две возможности. Во-первых, по обоюдному согласию. Во-вторых, даритель может расторгнуть договор дарения за проявление грубой неблагодарности.

Однако тут важно понимать, что вкладывает закон в само понятие «грубая неблагодарность». Какая-то локальная ссора, обида, разногласия и т. п. не могут считаться достаточным поводом для расторжения договора; в свою очередь, отмена дарения возможна в случаях, если одариваемый, например, совершил проступок, поставивший под угрозу жизнь/здоровье дарителя и/или членов его семьи, умышленно причинил дарителю телесные повреждения, воздействует морально с целью довести дарителя до нервного срыва (а возможно, даже до самоубийства) и т. д.

Однако нужно иметь в виду, что если даритель желает расторгнуть договор дарения по упомянутым выше или другим серьезным причинам, ему придется аргументированно, имея на руках веские подтверждения, доказать на суде, что одариваемый действительно совершал все то, из-за чего даритель желает отозвать свою дарственную.

И, наконец, можно ли как-то предусмотреть в договоре возможность отмены, если одариваемый перестанет помогать дарителю в старости. Здесь не надо путать два вида договоров — дарения и пожизненного содержания. Под дарением подразумевается безвозмездная передача предмета дарения другому лицу. Но если человек хочет, чтобы за ним ухаживали до конца жизни, ему нужно заключить договор пожизненного содержания.

Хотя там имеются похожие пункты (в частности, с момента его подписания юридическим владельцем становится тот, кто соглашается ухаживать за прежним владельцем, и что новый владелец не имеет права как-либо распоряжаться объектом без согласия прежнего владельца) — это уже совсем другой вид договора.

В отличие от договора дарения, в договоре пожизненного содержания должны быть подробно оговорены условия, на которых данная сделка заключается — то есть обязанности того, кто берет на себя функцию по обеспечению прежнего владельца всем необходимым — например, приносить продукты питания (возможно, и готовить), вносить коммунальные платежи, обеспечивать доступ к гигиеническим и медицинским услугам и т.п.