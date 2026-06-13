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В мире появился первый триллионер 0 106

В мире
Дата публикации: 13.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Илон Маск с сыном

Илон Маск с сыном

ФОТО: twitter

Правда, на данный момент предприниматель является триллионером лишь «на бумаге».

Маск стал первым в истории триллионером. Он богаче почти 4 млрд человек вместе взятых, - сообщает RTVI US.

54-летний основатель аэрокосмической корпорации SpaceX после выхода компании на IPO (Initial Public Offering) стал первым в мире триллионером. Акции фирмы на старте торгов под тикером SPCX выросли в цене с начальных $135 до $150 за штуку.

Теперь Маск богаче, чем 46% беднейшего населения мира — это в общей сложности 3,8 миллиарда человек, отмечает CBS News. Сейчас только в 19 странах мира ВВП превышает $1 трлн — например, в США, Китае, России, Японии и Германии.

Сейчас состояние Маска примерно равно совокупному состоянию четырех богатейших людей мира — Джеффа Безоса, Ларри Пейджа, Сергея Брина и Ларри Эллисона.

В то же время богатство Маска отчасти зависит от достижения SpaceX амбициозных целей, в том числе высадки людей на Марсе. По этой причине на данный момент предприниматель является триллионером лишь «на бумаге».

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#космос #финансы #spacex #акции #миллиардеры #богатство
Автор - Абик Элкин
Редактор: Абик Элкин
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