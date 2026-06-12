Последствия войны продолжают оказывать огромное влияние на население Украины. По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, к концу 2025 года более 9,6 миллиона украинцев оставались беженцами за рубежом или внутренне перемещенными лицами внутри страны.

Согласно новому докладу Global Trends, за пределами Украины на конец прошлого года находились 5,9 миллиона украинских беженцев. Большинство из них проживает в европейских государствах. Еще 3,7 миллиона человек имеют статус внутренне перемещенных лиц и продолжают жить вдали от своих домов на территории Украины.

В ООН также отмечают, что более 10,8 миллиона жителей страны нуждаются в срочной гуманитарной помощи. Основными причинами остаются последствия боевых действий, разрушение жилья, объектов энергетики и другой гражданской инфраструктуры.

Вместе с тем за последний год было зафиксировано возвращение около 718 тысяч украинцев. Речь идет как о беженцах, вернувшихся из-за границы, так и о внутренне перемещенных лицах, которые смогли вернуться в свои населенные пункты.

Однако в организации подчеркивают, что далеко не все возвращения были добровольными. Многие люди приняли решение вернуться из-за финансовых трудностей, сокращения социальных выплат или завершения программ поддержки в странах Европейского союза. При этом угрозы безопасности, связанные с продолжающимися боевыми действиями и обстрелами, сохраняются.

В глобальном масштабе число людей, вынужденно покинувших свои дома из-за войн, насилия и преследований, составило 117,8 миллиона человек. Несмотря на масштабность этой цифры, она оказалась на 4% ниже показателя предыдущего года, что стало первым снижением за последнее десятилетие.

По данным ООН, в течение 2025 года домой вернулись около 14,7 миллиона человек по всему миру. Это второй по величине показатель с 1965 года. Украина вошла в число шести государств, где было зафиксировано наибольшее количество возвращений беженцев и внутренне перемещенных лиц.

Тем не менее многие возвращались в регионы с разрушенной инфраструктурой, ограниченным доступом к медицинским, образовательным и социальным услугам, а также в условиях сохраняющихся угроз для жизни.

В докладе также отмечается, что Украина остается среди стран с крупнейшим числом людей, нуждающихся в международной защите и гуманитарной поддержке.

Украинцы в странах ЕС

По состоянию на конец 2025 года в Европе находилось более 20 миллионов вынужденно перемещенных лиц, включая 5,2 миллиона украинских беженцев. Наибольшее число граждан Украины приняли Германия и Польша. В Германии проживает около 23% всех украинских беженцев в Европе, в Польше — около 19,5%.

Между тем вопрос о будущем режима временной защиты для украинцев остается открытым. Как сообщил представитель Европейской комиссии Маркус Ламмерт, окончательного решения о его возможном продлении после марта 2027 года пока не принято. Консультации между Еврокомиссией и государствами-членами ЕС продолжаются.

По словам директора Института демографии и социальных исследований НАН Украины Эллы Либановой, в странах Европейского союза в настоящее время находятся около 4,4 миллиона украинцев. Большинство из них покинули страну в первые месяцы после начала полномасштабных боевых действий в 2022 году.

Несмотря на частичное возвращение людей домой, Украина по-прежнему остается одной из стран мира с наибольшим числом беженцев и внутренне перемещенных лиц. Восстановление инфраструктуры, обеспечение безопасности и сохранение международной поддержки остаются ключевыми условиями для дальнейшего возвращения граждан.