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Командующий силами НАТО в Европе: Россия не рискнет напасть на страны Балтии 1 77

В мире
Дата публикации: 12.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Командующий силами НАТО в Европе: Россия не рискнет напасть на страны Балтии
ФОТО: LETA

Главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич заявил, что Россия не решится на агрессию против стран Балтии, поскольку понимает, что столкновение с Альянсом закончится для нее неудачей. Об этом генерал рассказал во время выступления на Берлинском авиасалоне ILA, сообщает Financial Times.

Во время панельной дискуссии Гринкевич отметил, что регулярно знакомится с разведывательной информацией и в настоящее время не видит признаков подготовки России к прямому военному конфликту с НАТО.

"Россия не стремится к конфликту... Они понимают термин "оборонный альянс" и понимают, что у нас есть ряд асимметричных преимуществ", – подчеркнул генерал.

Заявления командующего прозвучали на фоне продолжающихся дискуссий о будущем американского военного присутствия в Европе. Как отмечает Financial Times, в Вашингтоне рассматриваются различные варианты оптимизации размещения войск, включая модель, при которой часть подразделений будет находиться в резерве и сможет быть развернута в течение 10, 30 или 180 дней в зависимости от уровня угрозы.

Подобные планы вызывают обеспокоенность у стран Балтии, которые опасаются появления потенциальных пробелов в системе коллективного сдерживания НАТО. Однако, по мнению Гринкевича, действующая архитектура безопасности остается надежной и способна эффективно реагировать на любые угрозы.

Генерал подчеркнул, что ключевая задача НАТО заключается в том, чтобы сделать возможную агрессию настолько затратной и безуспешной, чтобы Москва даже не рассматривала подобный сценарий.

"Задача состоит в том, чтобы Россия понимала: если они попытаются что-то предпринять в странах Балтии, у них ничего не выйдет. Поскольку они знают, что им это не удастся, они не рискнут на что-то подобное", – заявил он.

Гринкевич также заверил, что силы Альянса находятся в состоянии высокой готовности и способны немедленно приступить к выполнению задач в случае необходимости.

"Когда люди спрашивают меня: готовы ли вы сражаться прямо сегодня? Безусловно".

Укрепление восточного фланга НАТО

На фоне продолжающейся войны в Украине страны НАТО уделяют все больше внимания укреплению своих границ и повышению готовности к возможным угрозам.

В последнее время государства Альянса все чаще сообщают об инцидентах с участием российских беспилотников. В частности, широкий резонанс вызвало падение дрона типа «Герань» в румынском городе Галац, в результате которого пострадали люди. После этого Румыния начала испытания беспилотников-перехватчиков Merops с элементами искусственного интеллекта для противодействия воздушным угрозам.

Тем временем Латвия продолжает укреплять границу с Россией. В рамках программы усиления обороны на приграничных территориях устанавливаются противотанковые заграждения типа «зубы дракона», создаются инженерные препятствия и роются противотанковые рвы, которые должны стать частью единой системы обороны восточного фланга НАТО.

По оценке командующего силами НАТО в Европе, вероятность прямой российской агрессии против стран Балтии остается низкой именно благодаря существующей системе коллективной обороны. Вместе с тем государства Альянса продолжают укреплять свои границы и повышать военную готовность, исходя из принципа предотвращения любых потенциальных угроз.

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Автор - Светлана Тихомирова
Светлана Тихомирова
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