Он может быть небольшим акцентом или масштабным полотном во всю стену.

Пока минимализм медленно уходит в прошлое, интерьерный мир переживает неожиданное возвращение легенды – ковра на стене. Тот самый ковер, который висел у бабушки над диваном и казался символом советского быта, сегодня появляется в квартирах берлинских архитекторов, нью-йоркских стилистов и московских дизайнеров. Разбираемся, почему это происходит и как не выглядеть смешно, если хочется попробовать вновь повесить его в своей квартире.

Мода циклична?

Последние несколько лет интерьерный дизайн активно уходит от стерильных цветов: белые стены, голый бетон и стеклянные поверхности уступают место теплым тонам, фактурности и личной истории. Люди устали от квартир, которые выглядят так, будто сошли со станиц каталога IKEA. Им хочется пространства, где чувствуется характер и жизнь.

Ковер на стене отвечает сразу на несколько запросов современного человека. Во-первых, это текстура – то, чего так не хватает плоским крашеным поверхностям. Во-вторых, это звукопоглощение, что актуально для городских квартир с тонкими стенами. В-третьих, это способ добавить в интерьер нечто уникальное, чего нет в каталоге масс-маркета.

Сыграли свою роль и Pinterest с соцсетями: алгоритмы начали активно продвигать эстетику «уютного хаоса» и так называемый grandmillennial style (грандмиллениал стайл, англ. стиль великого тысячелетия) – направление, в котором старые вещи переосмысляются как предметы роскоши. Ковер на стене идеально вписался в такой нарратив.

Чем современный подход отличается от советского?

Советский ковер на стене висел по одной причине: он сохранял тепло в плохо утепленных квартирах и заодно служил украшением. Вешали его как правило над кроватью или диваном. Выбор был небольшим, а сам ковер чаще всего был тяжелым, темным и с геометрическим или растительным орнаментом.

Теперь логика совершенно другая. Ковер на стене выбирают осознанно, как выбирают картину или скульптуру. Он может быть небольшим акцентом или масштабным полотном во всю стену, может быть винтажным или новым, сотканным вручную современным мастером.

Какие ковры сейчас вешают на стены?

Берберские и марокканские ковры с геометрическим орнаментом – один из самых устойчивых запросов последних лет. Их приглушенные тона и фактурная шерсть хорошо смотрятся в скандинавских и эклектичных интерьерах. Кроме того, у каждого такого ковра есть своя история: многие из них до сих пор ткутся вручную в берберских деревнях.

Килимы – плоскотканые ковры с яркими геометрическими узорами – переживают ренессанс. Они легче и тоньше ворсовых, поэтому смотрятся менее громоздко.

Более того, по всему миру работают мастера, которые создают текстильные объекты на стену: от абстрактных композиций в духе Кандинского до минималистичных однотонных панно с объемным ворсом. Такие вещи стоят дороже, но и выглядят соответственно.

Винтажные советские ковры тоже переживают реабилитацию. Иронично, но молодые дизайнеры начали использовать их как элемент постсоветской эстетики, которая востребована в том числе на Западе.

Однако не стоит забывать о дагестанском производстве. Табасаранские ковры ткут вручную из натуральной овечьей шерсти. Срок службы таких изделий доходит до 300 лет – почти вдвое больше, чем у персидских ковров. Цветовая палитра при этом поражает: в одном ковре может быть до 24 оттенков – фиолетовые, малиновые, зеленые, голубые тона, сотканные в геометрические орнаменты с говорящими именами. Например, узор «Сафар», по преданию, назван в честь ковровщицы, потерявшей возлюбленного: в нем переплетаются стилизованные растения, овцы и человеческие фигуры. Еще до революции табасаранские ковры экспонировались в музеях России и Западной Европы. Найти их можно напрямую у мастеров из Дагестана через соцсети и маркетплейсы.

Где и как вешать: практические советы

Самый популярный вариант – над изголовьем кровати. Для спальни хорошо подходят нейтральные оттенки и мягкие фактуры: они не перегружают пространство, в котором хочется отдыхать.

В гостиной вокруг ковра выстраиваются остальные элементы: мебель, светильники, декор. Именно поэтому дизайнеры советуют начинать оформление комнаты с выбора такого ковра, а не заканчивать им.

Коридор и прихожая – неочевидное, но очень удачное место. Длинный узкий ковер на торцевой стене визуально удлиняет пространство и сразу задает характер квартиры.

Что касается способа крепления, существует несколько рабочих решений. Самый деликатный – крепление через специальную планку с захватами, которая распределяет нагрузку равномерно по всей ширине изделия. Для легких килимов подходят декоративные деревянные или металлические держатели, которые сами по себе становятся элементом оформления. Гвозди и веревки тоже никто не отменял, если ковер небольшой и не слишком тяжелый.