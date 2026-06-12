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Из-за ударов ВСУ в Крыму и соседних регионах стоят за горючим по 10 часов 1 91

В мире
Дата публикации: 12.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: "Новороссы" пытаются заправиться последними литрами.

Дополнительное давление создают дальнобойные атаки по российским нефтеперерабатывающим заводам и нефтебазам.

Украинская кампания ударов дронами по временно оккупированным РФ территориям все сильнее нарушает логистику российских войск и усугубляет дефицит топлива в Крыму и соседних регионах.

Как пишет BBC, одной из главных целей стали транспортные маршруты, соединяющие Россию с оккупированным югом Украины и Крымом через Мариуполь. Аналитик французского центра Atum Mundi Клеман Молен назвал трассу Ростов-на-Дону – Мариуполь – Крым "основой российской оккупации на юге".

По его оценкам, с начала мая украинские беспилотники атаковали около 300 грузовиков, в том числе более 30 топливозаправщиков. В июне интенсивность ударов возросла.

Последствия уже ощущают жители и туристы в оккупированном Крыму. В соцсетях распространяются видео длинных очередей на заправках. Местные жители сообщают, что иногда вынуждены ждать топливо до 10 часов. На большинстве АЗС действуют ограничения – не более 20 литров топлива на человека, а кое-где бензин и дизель вообще отсутствуют.

Российские туристы, прибывшие в регион до начала кризиса, сейчас пытаются найти топливо для выезда. Проблема настолько острая, что местным властям пришлось запустить специальную горячую линию для их помощи. Также поступают сообщения о резком росте цен на бензин и дизельное топливо, вызванном дефицитом.

Проблему признал и назначенный Россией глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, спрос на топливо сейчас невозможно полностью удовлетворить, а из-за дефицита сотни автобусов не выходят на маршруты.

Ситуацию осложняет то, что альтернативные пути поставок также находятся под угрозой. Морские перевозки стали рискованными после украинских атак на паромы, а движение по Керченскому мосту неоднократно ограничивалось из-за ударов и угрозы новых атак.

Некоторые российские источники утверждают, что украинские атаки на логистические маршруты уже повлияли на боеспособность российской армии. Так, 7 июня украинские силы также повредили важный мост в районе Чонгара на севере Крыма, который использовался для движения военной техники и гражданского транспорта.

Дополнительное давление создают дальнобойные удары Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам и нефтебазам. Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что в мае было выведено из строя почти 40% первичных нефтеперерабатывающих мощностей России.

По словам эксперта Гарвардского университета Крейга Кеннеди, Украина постепенно переходит от атак на крупные НПЗ к ударам по локальным сетям снабжения топливом, что оказывает более ощутимое влияние как на российских военных, так и на население оккупированных территорий. Атаки дронов также затронули другие части оккупированной Украины, в частности Луганскую и Херсонскую области.

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#война РФ и Украины #Украина #логистика #энергетика #топливо #дроны #экономика #Россия #политика
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