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Гражданин Индии, вызвавший в феврале серьезную аварию, не признает вину в отсутствии прав 0 215

ЧП и криминал
Дата публикации: 12.06.2026
LETA
Изображение к статье: Знак аварийной остановки

Гражданин Индии, вызвавший в феврале дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с автобусом на перекрестке в Апшуциемсе, не признает вину в отсутствии водительских прав.

На прошлой неделе прокуратура передала в Земгальский районный суд уголовное дело, по которому гражданин Индии 1990 года рождения обвиняется в том, что, управляя транспортным средством, нарушил правила дорожного движения, в результате чего потерпевшим были причинены телесные повреждения средней тяжести и тяжкие телесные повреждения. Кроме того, мужчина обвиняется в использовании поддельного документа, предоставляющего права на управление транспортом, сообщили агентству ЛЕТА в прокуратуре.

В феврале этого года обвиняемый, не имея права на управление транспортным средством, в темное время суток на обледенелой дороге в Яунберзской волости Добельского края управлял грузовым автомобилем "Volvo FH" с полуприцепом.

И у автомобиля, и у полуприцепа были литовские регистрационные номерные знаки.

Мужчина проигнорировал предупреждающий знак о том, что расстояние до дорожного знака "движение без остановки запрещено" составляет 300 метров, не снизил скорость, проигнорировал дорожную разметку и не остановил автомобиль, чтобы убедиться в безопасности движения, поэтому со скоростью около 50 км в час выехал на перекресток, где столкнулся с рейсовым автобусом, следовавшим в Лиепаю.

В результате столкновения одна пассажирка автобуса получила телесные повреждения средней тяжести, а еще одна пассажирка и водитель автобуса - тяжкие телесные повреждения, в том числе водителю автобуса пришлось пережить травматическую ампутацию обеих голеней.

Кроме того, в ходе досудебного уголовного процесса обвиняемый в точно не установленное время и при невыясненных обстоятельствах приобрел у неустановленного лица поддельное водительское удостоверение образца Объединенных Арабских Эмиратов, которое позже использовал в своих целях.

Во время проверки документов после ДТП обвиняемый предъявил должностному лицу Государственной полиции поддельное водительское удостоверение в качестве своего и подлинного.

Что касается обстоятельств ДТП, обвиняемый свою вину признает полностью, но не признает указанное в обвинении отсутствие права на управление транспортным средством.

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#ДТП #Индия #права #прокуратура
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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