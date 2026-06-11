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Вдребезги на Юрмальской трассе - работник автосервиса доставлял починенный «мерс» клиенту с 2,6 промилле 1 700

ЧП и криминал
Дата публикации: 11.06.2026
kasjauns.lv
Изображение к статье: разбитый "Мерседес"

Вчера, 10 июня, на Юрмальском шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого автомобиль Mercedes врезался в заднюю часть Audi.

По словам очевидца, за рулем Mercedes находился сотрудник автосервиса, который после технического обслуживания доставлял автомобиль клиенту, сообщает Sadursme.lv.

Очевидец утверждает, что водитель был в состоянии алкогольного опьянения. По его словам, проведенная полицией проверка показала около 2,6 промилле алкоголя в организме.

На место происшествия прибыли сотрудники Государственной полиции. Водитель был задержан.

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#автосервис #полиция #ДТП #audi #задержание
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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