Вчера, 10 июня, на Юрмальском шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого автомобиль Mercedes врезался в заднюю часть Audi.

По словам очевидца, за рулем Mercedes находился сотрудник автосервиса, который после технического обслуживания доставлял автомобиль клиенту, сообщает Sadursme.lv.

Очевидец утверждает, что водитель был в состоянии алкогольного опьянения. По его словам, проведенная полицией проверка показала около 2,6 промилле алкоголя в организме.

На место происшествия прибыли сотрудники Государственной полиции. Водитель был задержан.