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«Латвия стала богатой раньше, чем умной» - политолог о деньгах ЕС 0 38

Политика
Дата публикации: 11.06.2026
tv24
Изображение к статье: Банкноты евро
ФОТО: LETA

Политолог Филипп Раевский нашёл неожиданное объяснение многим управленческим провалам страны: деньги из Евросоюза пришли быстрее, чем сложилась культура ими распоряжаться.

В эфире TV24 он сравнил Латвию с человеком, внезапно получившим крупное наследство. В норме, объяснил эксперт, благосостояние и опыт растут вместе - человек взрослеет, набирается профессионализма, и только потом начинает зарабатывать больше. Именно поэтому он знает, что делать с деньгами.

С Латвией вышло иначе. Я выдвину тезис, это мое ощущение: Латвия стала богатой раньше, чем умной», - сказал Раевский. «Обычно человек растет в уме, и вместе с этим растет его благосостояние. Ты становишься умнее, старше, опытнее, работаешь лучше, становишься профессиональнее в своей сфере - и становишься богаче. И тогда ты умеешь обращаться с этими деньгами», - добавил он.

После вступления в ЕС страна оказалась в другой ситуации. «Мы получили наследство от богатого дяди. И понеслось. У нас просто оказалось больше денег, чем здравого смысла», - охарактеризовал он произошедшее. Именно этим, по мнению политолога, объясняется часть хронических трудностей с реализацией крупных проектов. Финансовые возможности росли, управленческая культура - нет.

Отдельно Раевский коснулся нового премьер-министра Андриса Кулбергса. Он выразил надежду, что тот сохранит подход, с которым шёл к власти.

«Когда он был кандидатом в премьеры, его мантрой было: «Нестандартные обстоятельства требуют нестандартных решений». Я надеюсь, что эта мантра не исчезнет после того, как он занял пост главы правительства», - заключил политолог.

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#финансы #Латвия #культура #Евросоюз #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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