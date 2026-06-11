В минувшую пятницу в латвийском Сейме прошел День пожилых людей. Что об этом мероприятии стоит знать: депутаты предлагают скорректировать налогообложение для работающих сеньоров.

Официальная повестка Дня сеньоров звучала так: «Активное старение: здоровье, участие и возможности».

Напомним в связи с этим: среднестатистическая пенсия в Латвии сейчас - 656 евро (при этом 40% пенсионеров получают пенсию меньше 500 евро), так что эти «возможности» можно комментировать долго и эмоционально.

Но оставим это комментаторам. Поскольку год предвыборный, понятно, что власть имущие активно рассказывали о том, сколько они сделали/делают для повышения благосостояния латвийских сеньоров и сделают ещё. Когда-нибудь.

Мы же упомянем факт, который, возможно, будет иметь реальное значение для пенсионеров.

Для работающих стариков могут изменить налоги

Среди выступавших от власть имущих был, в частности, председатель Комиссии Сейма по социальным и трудовым делам. Он заявил, что сеньоры важны не только для семей и волонтерской работы, но и для экономики. В Латвии трудовую деятельность продолжают примерно 70 000 пенсионеров.

«Многие пенсионеры охотно продолжили бы работать на неполную ставку, однако работодатель должен платить налоги как за полную ставку. Это нередко создаёт препятствия для занятости сеньоров», — подчеркнул депутат.

В связи с этим депутаты уже обратился к премьер-министру с просьбой в ближайшие месяцы найти возможности для изменения регулирования.

Сеньоры внесли очередную резолюцию

В завершение мероприятия от организаций пенсионеров в Сейм была подана очередная резолюция с предложениями по улучшению качества жизни пенсионеров в различных сферах, в том числе в области здравоохранения.

Резолюцию приняли и обещали подумать.

«Часть пенсионеров умирает в очередях к врачам»

В центре внимания Дня сеньоров в этот раз оказалась доступность медицинской помощи.

Процитируем в связи с этим TV3, который приводит слова пенсионеров о реальной проблеме: платную медицину пенсионеры позволить себе не могут, а очереди на оплачиваемые государством услуги настолько длинные, что многие умирают, так и не дождавшись приема у врача.

Так, руководительница пенсионерской организации из Валмиеры рассказала, что в регионах остро не хватает специалистов. Об этом рассказала председатель правления общества Valmieras pilsētas pensionārs Инара Аллика:

«Самое печальное, что многие пожилые люди уходят из жизни только потому, что не могут дождаться помощи. Они не в состоянии заплатить 2000-3000 евро за операцию в частной клинике».

По словам пенсионеров, даже диагностические обследования нередко становятся труднодоступной услугой.

«Очереди очень длинные. Когда записываешься, тебя ставят в лист ожидания, а потом остается только ждать, перезвонят тебе или нет», — рассказал пенсионер из Балдоне Янис Брокс.

«Приведу один пример. Человеку потребовалось ультразвуковое обследование. Если проходить его платно, это стоит 67 евро, и попасть можно через два месяца. Если же обследование оплачивает государство, вас могут включить только в лист ожидания, а не записать на конкретное время. И вы будете в очереди под номером 683», — рассказала руководитель Совета сеньоров Вентспилсского края Мара Крауле.