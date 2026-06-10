Завтра парламент может поставить точку в очень длительной эпопее с принятием нового иммиграционного закона. Новый законопроект, подготовленный министерством внутренних дел, поступил еще в Сейм прошлого созыва - вскоре после начала горячей фазы войны на Украине, то есть в 2022-м году. Уходящий парламент успел одобрить законопроект лишь концептуально, то есть в первом чтении. И уже нынешний Сейм перенял его для дальнейшего рассмотрения - в конце 2022-го года. Но у руки у депутатов до этого законопроекта дошли лишь в прошлом году! Однако и после этого быстро доработать документ не удалось - процесс явно затянулся. О том, насколько этот законопроект является политически важным и политически чувствительным, наглядно свидетельствует такой факт: завтра уже на этапе третьего (окончательного) чтения депутаты рассмотрят к данному законопроекту 158 поправок!

Изначально в новом законопроекте вообще не была предусмотрена возможность получения ВНЖ в обмен на приобретение недвижимости - напомним, в ныне действующем законе такая возможность для граждан третьих стран (за исключением граждан РФ и РБ) имеется. Однако во время обсуждения законопроекта во втором чтении на заседании комиссии Сейма по обороне и внутренним делам прозвучал призыв все-таки сохранить такой "бонус" для потенциальных инвесторов. И министерство экономики подготовило соответствующую поправку. Но затем на комиссии большинство депутатов эту поправку отклонило, видимо, испугавшись перед выборами радикально настроенных избирателей. Рискнем предположить, что и завтра на пленарном заседании это предложение министра экономики Виктора Валайниса будет отклонено.

Любопытно, что среди тех, кто предлагал привлекать состоятельных иностранцев в Латвию - в обмен на приобретение, к примеру, гособлигаций и вложений в экономику Латвии, был и в ту пору оппозиционный депутат, а ныне премьер - Андрис Кулбергс. В комиссии его "дерзкие" предложения были отклонены. А что же теперь? Большинство парламента отклонит инициативы теперь уже главы правительства? Скорее всего - да. И сам премьер, похоже, на этих предложениях бы и не настаивал, ведь он возглавляет явно очень консервативное правительство.

Зато Сейм наверняка проголосует за своего рода введение квот на выдачу ВНЖ гражданам определенных стран. Вот как гласит поправка профильной комиссии Сейма: "Кабинет министров может установить третьи государства, гражданам которых ограничен въезд с целью занятости, а также максимальное количество иностранных граждан, которые из этих государств в течение календарного года могут получить визу или вид на жительство с целью занятости в Латвии, а также категории и профессии иностранных граждан, на которых это ограничение не распространяется."