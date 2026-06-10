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Улицы, мосты и школы в кредит: какие обязательства предстоит погашать Риге в будущем 0 60

Политика
Дата публикации: 10.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Строитель

Рижское самоуправление активно реализует инфраструктурные проекты, однако часть расходов на них будет оплачена только в последующие годы. Сейчас объём займов, по которым ещё не начались выплаты основной суммы долга, превышает 80 миллионов евро.

Отремонтированные улицы, реконструированные мосты, обновлённые школы и детские сады становятся заметной частью городской среды Риги. Однако за многими из этих проектов стоят финансовые обязательства, выплаты по которым отложены на будущее, пишет ЛЕТА со ссылкой на nra.lv.

По данным Центральной администрации Рижской думы, общий объём основной суммы займов самоуправления составляет 612,2 миллиона евро. Из этой суммы на 80,2 миллиона евро приходится задолженность, по которой ещё не наступил срок начала погашения основного долга. Таким образом, более десятой части всех заёмных обязательств столицы пока находятся в режиме отсроченных выплат.

В самоуправлении подчёркивают, что такая практика является частью финансового планирования крупных проектов. Сроки начала выплат привязываются к ходу реализации конкретных объектов. Это означает, что город сначала строит или реконструирует объект, а возврат основной суммы займа начинается после завершения работ.

По словам представителей думы, при принятии решений оценивается, насколько срок отсрочки соответствует графику строительства. Такой подход позволяет не начинать выплаты по объектам, которые ещё не введены в эксплуатацию.

Для жителей это означает, что многие проекты, которыми город пользуется уже сегодня, будут оплачиваться из бюджетов следующих лет.

Особенно актуален такой механизм для крупных инфраструктурных проектов, реализация которых занимает несколько лет. В то же время для сравнительно небольших объектов сроки отсрочки значительно короче. Например, в случае ремонта школьной инфраструктуры период отложенного платежа обычно не превышает одного года.

Использование отсроченных выплат широко применяется муниципалитетами и государствами при реализации капиталоёмких проектов. Однако такой подход одновременно увеличивает объём обязательств, которые предстоит обслуживать будущим бюджетам.

Поэтому вопрос о том, насколько активно город может продолжать финансировать новые проекты за счёт заимствований, остаётся одним из важных элементов долгосрочной бюджетной политики столицы.

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#финансы #строительство #бюджет #инфраструктура
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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