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В больнице Страдиня появилась технология, которая помогает сохранить волосы во время химиотерапии 0 175

Наша Латвия
Дата публикации: 10.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Paxman
ФОТО: пресс-фото

В Онкологической клинике больницы Страдиня начала работать система охлаждения кожи головы, которая помогает уменьшить выпадение волос во время химиотерапии. Для многих пациентов это один из наиболее эмоционально тяжёлых побочных эффектов лечения.

В Клинической университетской больнице имени Паула Страдиня стала доступна новая технология поддержки онкологических пациентов во время лечения. В Онкологической клинике установлена система охлаждения кожи головы, предназначенная для снижения риска выпадения волос при химиотерапии.

Технология основана на контролируемом охлаждении кожи головы во время введения противоопухолевых препаратов. Под воздействием холода кровеносные сосуды сужаются, благодаря чему к волосяным фолликулам поступает меньше химиотерапевтических препаратов. Одновременно замедляется активность самих волосяных фолликулов, что помогает уменьшить повреждение волос и снизить их потерю в период лечения.

Для многих пациентов сохранение волос имеет не только эстетическое значение. Выпадение волос остаётся одним из самых заметных внешних последствий лечения рака и часто становится серьёзным психологическим испытанием. Руководитель Онкологической клиники Айя Герина отмечает, что именно поэтому подобные системы уже давно используются во многих странах мира как часть комплексной поддержки пациентов.

В больнице подчёркивают, что эффективность метода подтверждена клиническими исследованиями и практическим опытом. Наиболее хорошие результаты достигаются у пациентов с так называемыми солидными опухолями — например, при раке молочной железы, лёгких, толстой кишки или предстательной железы. При этом специалисты напоминают, что результат зависит от многих факторов, включая тип опухоли, схему лечения и индивидуальные особенности организма.

Новая система позволяет одновременно проводить процедуру двум пациентам. Перед её запуском сотрудники клиники прошли специальное обучение по работе с оборудованием и отбору пациентов, которым технология может принести наибольшую пользу.

В больнице установлена система Paxman Scalp Cooling System PSCS2 стоимостью почти 55 тысяч евро.

Оборудование приобретено в рамках масштабного проекта модернизации инфраструктуры больницы Страдиня, финансируемого за счёт средств Европейского союза и государственного бюджета. Общий объём финансирования проекта превышает 42 миллиона евро.

Таким образом, латвийские онкологические пациенты получили доступ к ещё одной современной технологии, которая помогает сделать лечение не только более эффективным, но и психологически менее тяжёлым.

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#медицина #бюджет #технологии #онкология #лечение
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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