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В рижском дворе плохо убрано: куда жаловаться на дворника 1 182

Наша Латвия
Дата публикации: 10.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Дворник.

Дворник.

«У жителей дома имеются претензии к работе дворника: непонятный график работы, низкое качество уборки подъездов, грубость в коммуникации (например «самим меньше свинячить нужно», «за такие деньги вам тут все вылизывать?» и т.д.). Куда обращаться, чтобы этого человека или уволили, или хотя бы провели с ним разъяснительную беседу о недопустимости такого поведения? Читательница bb.lv»

– Прежде всего – важный правовой момент: в многоквартирном доме дворник, а также другие технические работники, чаще всего не является наемным работником жильцов напрямую. Он — сотрудник управляющей компании. Поэтому претензии жильцов (собственников квартиры) должны быть адресованы работодателю этого человека.

Согласно Закону об управлении жилыми домами (Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums), управляющий обязан обеспечивать санитарный уход за домом в соответствии с правилами Кабинета министров № 906. Таким образом, чтобы исправить ситуацию, жильцам следует предпринять ряд следующих действий:

  1. Первичная жалоба управляющему (первый и обязательный этап). Необходимо составить коллективную (лучше всего) или индивидуальную жалобу руководству управляющей компании (например, Rīgas namu pārvaldnieks или частная фирма). Указать конкретные факты неисполнения обязанностей (даты, когда не было убрано) и цитаты оскорблений. Подавать жалобу лучше всего через портал управляющего, по почте заказным письмом или лично с отметкой о получении.

  2. Контроль качества (акты фиксации). Оценка «плохо убрано» субъективна. Юридически значимым аргументом является «Акт о неудовлетворительном качестве услуги». Такой акт можно составить в свободной форме, и нужно, чтобы его подписали несколько соседей. Далее — фотофиксация (например, фотография грязи в подъезде). На основании таких актов жильцы (собственники) имеют право требовать от управляющего перерасчета (снижения платы) за услугу «sanitārā uzkopšana». Как только это ударит по кошельку управляющего, вопрос с дворником решится молниеносно.

  3. Обращение в Инспекцию здравоохранения (Veselības inspekcija). Если в подъездах из-за плохой уборки возникают антисанитарные условия, можно подать жалобу в Инспекцию здравоохранения. Они могут провести проверку и выдать управляющему предписание об устранении нарушений.

  4. Решение общества собственников квартир. Если управляющий игнорирует жалобы, и дворник продолжает работать так же плохо, собственники квартир могут принять решение о смене формы управления или выдвинуть жесткое требование управляющему заменить конкретный персонал/субподрядчика. Для принятия такого решения требуется 50% + 1 голос.

Относительно грубости. Если дворник использует нецензурную лексику в общественном месте, угрожает или просто агрессивно себя ведет, это, согласно Закону об административных наказаниях, может квалифицироваться как мелкое хулиганство. В этом случае можно вызвать муниципальную полицию (Rīgas pašvaldības policija) для фиксации факта.

Относительно увольнения: жильцы не могут уволить дворника напрямую, поскольку не являются стороной заключенного с ним трудового договора. Однако, предприняв вышеописанные действия, жильцы могут создать условия, при которых управляющему будет выгоднее расстаться с этим работником, чем платить штрафы или делать перерасчет жильцам.

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Автор - Марина Блументаль
Марина Блументаль
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