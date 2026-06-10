Темпы роста заработной платы замедлились раньше, чем ожидалось, и, вероятно, это начало нового периода – когда зарплаты резко замедлят свой рост, считают банковские экономисты.

Иева Опмане, экономист Банка Латвии:

– Сигналы с рынка труда становятся всё более противоречивыми. С одной стороны, низкий уровень безработицы поддерживает давление в сторону повышения зарплат. С другой стороны, на расходы предприятий продолжают влиять высокие цены на энергоносители и осторожный внешний спрос.

Аналогичная ситуация наблюдается и со стороны работников: экономическая неопределённость может сделать ожидания относительно роста зарплат более сдержанными, хотя инфляция, напротив, может подталкивать к требованиям о повышении оплаты труда.

В первом квартале текущего года как темпы роста зарплат, так и их средний уровень в государственном и частном секторах были примерно одинаковыми. Рост зарплат и спрос на работников в государственном секторе ограничены как бюджетными возможностями, так и стремлением сократить численность занятых в этой сфере. Тем не менее в условиях ограниченного предложения рабочей силы конкуренция между работодателями, а также между государственным и частным секторами будет сохраняться.

После привычного в последние годы роста зарплат почти на 10% увеличение на 4,2% может показаться незначительным. Более того, по сравнению с концом прошлого года средняя зарплата даже снизилась под влиянием сезонных факторов.

Однако, несмотря на замедление темпов роста оплаты труда, инфляция остаётся ниже темпов роста зарплат. Это означает, что покупательная способность работников в среднем увеличивается, что, в свою очередь, поддерживает частное потребление.

Не жили богато – нечего и начинать

Дайнис Гашпуйтис, экономист:

– Замедление роста зарплат прогнозировалось уже давно, однако скорость этого процесса оказалась неожиданной. Длительное давление на прибыльность и конкурентоспособность предприятий, неопределённость в экономике и нормализация инфляции вынудили работодателей как замедлить повышение зарплат, так и создали для этого благоприятные условия.

Адаптация темпов роста зарплат произошла раньше ожидаемого и, вероятно, открывает период более умеренного повышения оплаты труда. С одной стороны, это несколько снизит давление издержек на конкурентоспособность бизнеса. С другой — замедлит рост покупательной способности населения. Причина в том, что ускорение инфляции увеличивает число людей, чья покупательная способность не растёт или даже снижается.

В ближайших кварталах было бы полезно увидеть замедление роста зарплат и в тех секторах, где в начале года он был наиболее высоким, поскольку именно они во многом являются важным фактором инфляции. Самый быстрый рост зарплат наблюдается в сферах административных услуг, водоснабжения и управления отходами, энергетике и образовании.

Государственному сектору также придётся приспосабливаться к условиям более медленного роста оплаты труда.

Виноваты СМИ и ИИ?

Петерис Страутиньш, экономист:

– Рост средней зарплаты в начале года оказался настолько слабым, что его можно назвать неожиданностью. Если рассматривать годовые показатели, то последний раз рост зарплат ниже 4,2% фиксировался ещё в 2012 году, когда он составил 3,6%. Тем не менее по итогам всего года зарплаты вырастут сильнее.

Данные по ВВП показывают, что общий объём выплаченной заработной платы в начале года вырос на 5,5%, что не сильно отличается от прошлогоднего показателя в 6,4%. Следовательно, речь идёт лишь о постепенном замедлении роста по сравнению со средним показателем 2020–2024 годов, который составлял 7,5%.

Согласно прогнозам, опубликованным в марте, к 2028 году рост средней заработной платы может замедлиться до 5,4%. Возможно этот процесс начнётся быстрее. Остается надеяться, что к тому времени инфляция также станет значительно ниже благодаря снижению цен на сырьё и влиянию искусственного интеллекта на производительность труда и уровень цен.

Одной из причин резкого замедления роста зарплат в начале года является временное ослабление экспорта услуг с высокой добавленной стоимостью, который является основным двигателем экономики Риги и во многом задаёт тон всей экономике страны.

Кроме того, поток негативных новостей заставляет людей чувствовать себя менее уверенно и держаться за существующие рабочие места, что снижает давление на работодателей в вопросе повышения зарплат. Причиной беспокойства являются как геополитические события, так и прогнозы относительно влияния искусственного интеллекта (ИИ) на занятость.

Именно стремительное развитие искусственного интеллекта может стать главным фактором изменений. Осознание его влияния быстро растёт, а технологии развиваются стремительными темпами, заменяя людей, которым надо платить зарплаты.

При этом есть и причины для спокойствия. Работодатели в опросах чаще говорят о намерении увеличивать, а не сокращать численность сотрудников. Индексы намерений по найму в промышленности, торговле и строительстве остаются выше исторических средних значений. Негативные настроения наблюдаются лишь в сфере услуг. Это означает, что сами потребители могут быть слишком пессимистичны в оценке своих рисков потерять работу.

Это трудно объяснить

Агнесе Буцениеце, экономист:

– Замедление роста зарплат оказалось слишком резким и поэтому плохо объяснимым фундаментальными экономическими факторами. Только последующие уточнения статистики покажут, отражает ли это реальные изменения в политике работодателей или связано с особенностями расчётов.

По данным Центрального статистического управления, темпы роста зарплат замедлились как в государственном, так и в частном секторе. В государственном секторе рост снизился с 7% в конце прошлого года до 4,6% в начале нынешнего. В частном секторе рост зарплат замедлился до 4,1% по сравнению с 8,1% в среднем за 2025 год и 6,6% в предыдущем квартале. Это частично объясняется ухудшением прибыльности компаний и проблемами конкурентоспособности.

В то же время рынок труда остаётся напряжённым: уровень безработицы составляет около 7%, а значительная часть предприятий продолжает испытывать нехватку работников. Поэтому столь резкое замедление роста зарплат в частном секторе вызывает недоверчивое отношение к данным ЦСУ.

Если и во втором квартале мы увидим аналогичные тенденции, то по мере ускорения инфляции реальная покупательная способность работников во второй половине года может начать снижаться, что негативно скажется на потреблении домашних хозяйств и общем экономическом росте.

ЦИФРЫ

Средняя брутто-зарплата (до уплаты налогов) за полный рабочий день в Латвии в первом квартале 2026 года составила 1831 евро, что на 73 евро или 4,2% больше, чем годом ранее. В государственном секторе она достигла 1834 евро, а в частном — 1839 евро, сообщил ЦСУ.

По сравнению с четвёртым кварталом 2025 года средняя зарплата снизилась на 1,6%. При этом в частном секторе был зафиксирован рост на 0,3%, а в государственном — снижение на 5,3%.