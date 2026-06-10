На минувшей неделе цена дизтоплива на популярных заправках ЛР впервые за несколько месяцев вновь была ниже бензина. А правительство опубликовало ответ комиссии Сейма – касательно «необходимости предоставить поддержку тем отраслям народного хозяйства Латвии, а также домохозяйствам, которых особо затронул конфликт на Ближнем Востоке».

Сценарий плохой – и еще хуже

Пакет документов оформил министр экономики Викторс Валайнис (Союз «зеленых» и крестьян), который и в новом кабинете Андриса Кулбергса сохранил свой пост.

«С учетом текущей ситуации и возможных сценариев развития событий были рассмотрены два взаимоисключающих варианта дальнейших действий – превентивная подготовка к введению мер поддержки или ожидание достижения определенного ценового порога. Независимо от возможных сценариев развития событий, необходимо заранее разработать потенциальные меры по смягчению последствий кризиса и определить варианты их финансирования. С учетом вышеизложенного, министерства представили информацию об увеличении расходов, непосредственно связанных с ростом цен на энергоносители по состоянию на 8 мая, а также предложения по урегулированию ситуации в рамках существующего бюджета».

В правительстве особо подчеркнули, что сегодняшнюю ситуацию нельзя сравнивать с той, что была в годину Covid-19 – Еврокомиссия «не дала указаний, что государства-участники могли бы отказаться от соблюдения фискальных условий».

Брюссель ограничил помощь

Хотя в числе инструментов Брюсселя имеется фискальная клаузула ЕС – экономико-юридический прецедент, который позволяет государству законно превышать допустимый дефицит бюджета и увеличивать государственный долг в условиях масштабных кризисов; например, экономических спадов или пандемий.

Поддержка, рекомендованая Советом ЕС, может быть «фискально нейтральными решениями, в том числе коммерческими мероприятиями, чтобы отвести любой прирост расходов или уменьшение доходов…». В числе мер могут быть:

направленные на самые незащищенные домохозяйства и отрасли;

временные мероприятия с ясно определенной датой окончания;

разработанные таким образом, чтобы принять во внимание фискальные затраты и уменьшить их до минимума.

Налетай, подешевело

Наиболее широкий публичный резонанс получил этой весной подготовленный Минфином и принятый Сеймом Закон об ограничении прироста цен нефтепродуктов, обеспечивший снижение акциза на дизельное топливо в размере с 467 до 396 евро за 1000 л, «что прогнозируемо позволило уменьшить цену на примерно 8,6 центов за литр».

В свою очередь маркированное дизтопливо для использования в сельском хозяйстве облагалось налогом в 21 евро за 1000 л, что понижало цену на 5,9 центов/л. Временные ставки должны закончиться к 30 июня.

«Ожидается, что это частично амортизирует влияние роста цен энергоресурсов на потребительские цены и уменьшит инфляционный максимум в первой половине года», – прогнозирует Минэкономики. Отдельно отмечалась вышеуказанная «фискальная нейтральность» принятых мер – ибо, несмотря на уменьшение акцизных доходов на 6,7 миллиона евро, доходы от НДС на топливо продолжали расти: «Эти незапланированные доходы использовались как компенсирующий механизм».

Наряду с этим, Минэкономики внедрило Закон о платеже солидарности торговцев топливом, предусматривающий таковой в случае превышения «объективно рассчитанных ориентирующих розничных цен более чем на 3%». Ведомство Э.Валайниса вело оперативный мониторинг топливных цен на своем сайте.

Инчукалнс заполняли с марта

Разумеется, правительство задумалось и о том – с чем мы пройдем следующий осенне-зимний период 2026/27 гг.

«Сезон закачки газа в подземное газохранилище Инчукалнс (далее – хранилище) обычно начинается в мае после окончания предыдущего отопительного сезона. В связи с проектом модернизации хранилища, завершенным в 2025 году, принцип его работы значительно изменился, что позволило гибко регулировать закачку и отбор газа. До модернизации хранилища природный газ можно было закачивать только в сезон закачки и отбирать в сезон отбора. Теперь закачка газа в хранилище возможна и в сезон отбора, и в этом году трейдеры постепенно начали заполнять хранилище природным газом с начала марта, хотя сезон отбора природного газа еще продолжается.

По состоянию на 7 мая 2026 года хранилище содержит 6,5 ТВт/ч природного газа (для сравнения, в марте в хранилище было примерно на 1 ТВт/ч меньше).

Следует подчеркнуть, что Латвия также имеет собственные стратегические запасы в хранилище в объеме 1,8 ТВт/ч. Латвия хранит стратегические запасы с 2022 года, когда были внесены соответствующие изменения в Закон об энергетике».

С февраля сего года министерства стран Балтии, ответственные за энергетику, проводят оперативные онлайн-совещания на уровне руководства – каждый понедельник – для обмена актуальной информацией о состоянии энергоснабжения и энергетического рынка. Операторы газотранспортных систем стран Балтии и Финляндии «прогнозируют будущее заполнение хранилища, чтобы оценить готовность к следующему отопительному сезону».

Домашний накопитель электричества

Поправки в Закон об энергетике необходимы для внедрения в него 2 новых правил Кабинета Министров, касающихся эксплуатации и демонтажа ветряных электростанций. По прогнозам Минэкономики, ввести их в действие можно будет до конца сего года (т.е., до завершения полномочий XIV Сейма).

В скором будущем ожидается внедрение новых энергорешений, в частности, приобретение и установка домохозяйствами устройств хранения электроэнергии емкостью до 5 кВ, за счет средств Инструмента продажи эмиссионных квот.

При этом Латвия «последовательно соблюдает принцип рыночного подхода, а именно для развития таких проектов не предусмотрена прямая финансовая государственная поддержка, чтобы не искажать рынок и обеспечить эффективное распределение ресурсов».

А что с удобрениями?

Системы хранения электроэнергии, чей статус в ближайшее время получит правовое определение, будут проще подключаться к сетям, участвуя в электрическом рынке и предоставлении системных услуг. Минэкономики обещает учесть накопители и в Латвийской энергетической стратегии до 2050 года.

Ответ парламенту одобрили Министерства финансов, сообщений, климата и энергетики, Служба государственных доходов. Стоит обратить внимание, что Министерство земледелия в процессе согласования не участвовало – хотя события на Ближнем Востоке напрямую ударили по рынку минудобрений. А вот об этом в документе – ни слова…