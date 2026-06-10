Дочь российского миллиардера Петра Авена Дарья вышла замуж. Торжество прошло в одном из самых известных винодельческих комплексов Грузии — Tsinandali Estate. Среди гостей были замечены представители светской и деловой элиты.

32-летняя Дарья Авен предпочитает не афишировать личную жизнь, поэтому подробностей о церемонии известно немного. Сообщается, что ее избранника зовут Альберт.

Свадебное торжество состоялось в живописном комплексе Tsinandali Estate в Кахетии, который считается одним из самых престижных мест для проведения мероприятий в Грузии.

На опубликованных в соцсетях кадрах можно увидеть гостей праздника, среди которых были Надежда Оболенцева и ее супруг, миллиардер Евгений Швидлер.

Евгений Швидлер (второй слева), Пётр Авен с сыном (справа)

Надежда Оболенцева

Единственная дочь миллиардера

Дарья — единственная дочь Петра Авена. У бизнесмена также есть сын-близнец Денис и младший сын Филипп.

Семья Авена традиционно старается избегать повышенного внимания прессы, поэтому личная жизнь его детей редко становится предметом обсуждения в СМИ.

71-летний Пётр Авен — один из наиболее известных российских предпринимателей, многие годы входивший в число руководителей и акционеров «Альфа-Групп».

В последние годы Авен проживает в Латвии. Часть его активов и недвижимости в странах Евросоюза оказалась под санкционными ограничениями. В 2024 году суд Европейского союза отменил часть введенных против него санкций, однако отдельные ограничения продолжают действовать.

Несмотря на непростую ситуацию вокруг семьи миллиардера, свадьба Дарьи Авен стала одним из заметных событий светской хроники. Судя по опубликованным фотографиям, торжество прошло в теплой атмосфере в кругу родственников и близких друзей. Для семьи Авен этот день стал не только важным личным событием, но и редким поводом собраться вместе.