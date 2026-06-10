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Кровавая ночь в Йоханнесбурге: при вооружённом нападении погибли 12 человек 0 347

ЧП и криминал
Дата публикации: 10.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Полиция ЮАР.

В одном из тауншипов южноафриканского Йоханнесбурга произошла массовая стрельба, жертвами которой стали не менее 12 человек. Ещё девять получили ранения. Полиция начала масштабную операцию по поиску нападавших, личности и мотивы которых пока остаются неизвестными.

По данным полиции провинции Гаутенг, трагедия произошла в одном из тауншипов на востоке Йоханнесбурга. Правоохранители были вызваны на место происшествия около 23:00 после сообщений о стрельбе.

Прибывшие сотрудники полиции обнаружили многочисленных погибших и раненых. Среди жертв оказались как мужчины, так и женщины, сообщает NOS.

По предварительной информации, которую сейчас проверяют следователи, около десяти вооружённых людей прибыли к району на микроавтобусе. Их якобы высадили возле автозаправочной станции, после чего нападавшие вошли в квартал с нескольких сторон и открыли огонь по местным жителям в разных местах. После нападения преступники скрылись.

Полиция призвала всех свидетелей произошедшего обратиться к следователям и предоставить любую информацию, которая может помочь в розыске стрелков.

Наследие апартеида и высокий уровень преступности

Тауншипы остаются одним из самых заметных наследий эпохи апартеида, отменённого в начале 1990-х годов. Многие из этих районов до сих пор отличаются бедностью, слабой инфраструктурой и высоким уровнем преступности.

В подобных неформальных поселениях регулярно происходят вооружённые столкновения между преступными группировками, которые борются за влияние и контроль над территориями.

Массовые расстрелы в таких районах происходят довольно часто. В декабре прошлого года в одном из кафе неподалёку от Йоханнесбурга неизвестные застрелили девять человек. Тогда преступники открыли огонь по посетителям практически без разбора.

Ещё двумя неделями ранее в результате стрельбы в нелегальном баре погибли 12 человек, включая троих детей.

Один из самых опасных регионов мира

Южная Африка остаётся одной из стран с самым высоким уровнем убийств в мире. По официальным данным, только в 2024 году жертвами убийств и умышленных насильственных преступлений стали около 26 тысяч человек — в среднем примерно 70 человек ежедневно.

Новая трагедия в Йоханнесбурге вновь привлекла внимание к проблеме насилия и организованной преступности в бедных районах Южной Африки. Пока полиция разыскивает нападавших, местные жители продолжают жить в условиях постоянной угрозы, а власти сталкиваются с необходимостью искать долгосрочные решения для снижения уровня преступности в стране.

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Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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