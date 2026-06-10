Житель Латвии, который после возвращения из-за границы решил освоить профессию водителя автобуса, столкнулся с неожиданной проблемой. Практический экзамен в CSDD был отменён ещё до начала поездки из-за слишком высокой температуры в салоне автобуса.

Виталий, имеющий многолетний водительский стаж, после травмы и получения III группы инвалидности решил сменить сферу деятельности. Через Государственное агентство занятости он начал обучение на водителя автобуса и уже нашёл потенциальное место работы в Саулкрасты.

По словам мужчины, обучение проходило успешно, а работодатель был готов принять его на работу после получения необходимых документов.

Однако экзамен по вождению завершился, так и не начавшись.

В назначенный день инспектор CSDD поднялся в автобус и проверил температуру внутри салона. Как рассказал Виталий, сначала измерения были проведены внизу салона, а затем на приборной панели, нагретой солнечными лучами.

После этого инспектор принял решение отменить экзамен.

«Автобус стоял на солнце, поэтому приборная панель нагрелась. Но окна и люки были открыты, а во время движения салон бы остыл. Я был первым в очереди и полностью готов к экзамену», — рассказал мужчина передаче Bez Tabu (ТВ3).

Как выяснилось позднее, система климат-контроля в автобусе не работала.

В CSDD пояснили, что специальных нормативов, определяющих максимально допустимую температуру в транспортном средстве во время экзамена, не существует. Поэтому окончательное решение в подобных ситуациях принимает экзаменатор на месте.

Представитель дирекции Мартиньш Малмейстерс отметил, что температура около +35 градусов в салоне считается очень высокой и может повлиять как на условия работы инспектора, так и на безопасность проведения экзамена.

По его словам, подобные случаи происходят крайне редко. В CSDD утверждают, что ни в нынешнем, ни в прошлом году других отмен экзаменов по аналогичной причине не фиксировалось.

В Государственной инспекции труда также подтвердили, что действующее законодательство не устанавливает конкретных температурных ограничений для работы в транспортных средствах, в отличие от требований для помещений.

Сам Виталий рассказал, что сложности со сдачей экзамена испытывают и другие учащиеся его группы. По его словам, из семи человек необходимые испытания пока успешно прошёл только один кандидат.

В CSDD заверяют, что за повторную попытку сдачи отменённого экзамена кандидатам платить не придётся.

История вызвала дискуссию о том, где проходит граница между заботой о безопасности и удобством будущих водителей, особенно в условиях летней жары и нехватки специалистов в транспортной отрасли.