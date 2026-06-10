Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Аврора Киба раскрыла подробности романа с племянником президента Азербайджана 0 38

Люблю!
Дата публикации: 10.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Аврора Киба раскрыла подробности романа с племянником президента Азербайджана

Бывшая возлюбленная Григория Лепса Аврора Киба впервые раскрыла подробности отношений со своим нынешним избранником — Рустамом Гаджиевым, которого СМИ называют племянником президента Азербайджана. По словам девушки, их знакомство произошло совершенно случайно, а сама она считает эту встречу судьбоносной.

20-летняя Аврора Киба стала героиней шоу «Кстати», где впервые рассказала, как начался ее роман с 36-летним Рустамом Гаджиевым.

По словам девушки, познакомила их общая знакомая — жена брата Рустама. Именно она пригласила Аврору отправиться на знаменитый карнавал в Рио-де-Жанейро.

Киба призналась, что давно мечтала увидеть знаменитый бразильский праздник своими глазами, поэтому без раздумий согласилась на поездку. Хотя до этого она уже была знакома с Рустамом заочно, именно встреча в Бразилии стала началом их отношений.

kiba1.jpg

Instagram

«Это судьба», — коротко прокомментировала Аврора историю своего романа.

Что сказала о Григории Лепсе

Во время интервью девушка также затронула тему отношений с Григорием Лепсом, с которым встречалась около двух лет.

По словам Авроры, она давно пережила расставание и спокойно относится к прошлому. Более того, она призналась, что не избегает творчества бывшего возлюбленного и не переключает его песни, когда слышит их в своем плейлисте.

Новый роман и слухи о помолвке

Впервые о романе Авроры Кибы и Рустама Гаджиева заговорили в феврале этого года. Тогда подписчики заметили, что молодые люди публиковали фотографии из одних и тех же мест в Рио-де-Жанейро.

kiba2.jpg

Instagram

Позже в СМИ появилась информация, что именно Гаджиев организовал и оплатил роскошное празднование 20-летия Авроры. В марте девушка окончательно развеяла все сомнения, опубликовав совместные фотографии с избранником.

Недавно в светской хронике появились и слухи о возможной помолвке пары, однако официальных заявлений по этому поводу пока не было.

От романа с Лепсом к новой жизни

Отношения Авроры Кибы и Григория Лепса долгое время оставались одной из самых обсуждаемых тем в шоу-бизнесе. Несмотря на значительную разницу в возрасте, влюбленные открыто говорили о серьезных намерениях и планах создать семью.

kiba3.jpg

Instagram

Именно этот роман сделал Аврору широко известной публике. Девушка начала участвовать в телевизионных проектах, получать рекламные предложения и строить собственную карьеру в шоу-бизнесе.

В начале этого года пара рассталась. Сейчас Аврора, судя по всему, счастлива в новых отношениях, а Григорию Лепсу СМИ приписывают новый роман с девушкой значительно моложе него.

×
Читайте нас также:
Автор - Светлана Тихомирова
Светлана Тихомирова
Все статьи
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: 5 секретов сушки белья, о которых многие не догадываются
Изображение к статье: Как выбрать собаку по знаку зодиака
Изображение к статье: Альта-Бадиа, Италия.
Изображение к статье: Женщина в льняном платье.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Лекарства для лечения диабета и ожирения могут обладать дополнительным защитным эффектом.
Техно
Изображение к статье: Министерство обороны США провело масштабную реформу системы учёта религиозной принадлежности военнослужащих.
В мире
Изображение к статье: Эгил Левитс
Политика
1
Изображение к статье: Многоквартирный дом
Политика
Изображение к статье: Эдгар Ринкевич
Политика
1
Изображение к статье: Жара в Европе.
В мире
Изображение к статье: Лекарства для лечения диабета и ожирения могут обладать дополнительным защитным эффектом.
Техно
Изображение к статье: Министерство обороны США провело масштабную реформу системы учёта религиозной принадлежности военнослужащих.
В мире
Изображение к статье: Эгил Левитс
Политика
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео