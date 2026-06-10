Бывшая возлюбленная Григория Лепса Аврора Киба впервые раскрыла подробности отношений со своим нынешним избранником — Рустамом Гаджиевым, которого СМИ называют племянником президента Азербайджана. По словам девушки, их знакомство произошло совершенно случайно, а сама она считает эту встречу судьбоносной.

20-летняя Аврора Киба стала героиней шоу «Кстати», где впервые рассказала, как начался ее роман с 36-летним Рустамом Гаджиевым.

По словам девушки, познакомила их общая знакомая — жена брата Рустама. Именно она пригласила Аврору отправиться на знаменитый карнавал в Рио-де-Жанейро.

Киба призналась, что давно мечтала увидеть знаменитый бразильский праздник своими глазами, поэтому без раздумий согласилась на поездку. Хотя до этого она уже была знакома с Рустамом заочно, именно встреча в Бразилии стала началом их отношений.

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«Это судьба», — коротко прокомментировала Аврора историю своего романа.

Что сказала о Григории Лепсе

Во время интервью девушка также затронула тему отношений с Григорием Лепсом, с которым встречалась около двух лет.

По словам Авроры, она давно пережила расставание и спокойно относится к прошлому. Более того, она призналась, что не избегает творчества бывшего возлюбленного и не переключает его песни, когда слышит их в своем плейлисте.

Новый роман и слухи о помолвке

Впервые о романе Авроры Кибы и Рустама Гаджиева заговорили в феврале этого года. Тогда подписчики заметили, что молодые люди публиковали фотографии из одних и тех же мест в Рио-де-Жанейро.

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Позже в СМИ появилась информация, что именно Гаджиев организовал и оплатил роскошное празднование 20-летия Авроры. В марте девушка окончательно развеяла все сомнения, опубликовав совместные фотографии с избранником.

Недавно в светской хронике появились и слухи о возможной помолвке пары, однако официальных заявлений по этому поводу пока не было.

От романа с Лепсом к новой жизни

Отношения Авроры Кибы и Григория Лепса долгое время оставались одной из самых обсуждаемых тем в шоу-бизнесе. Несмотря на значительную разницу в возрасте, влюбленные открыто говорили о серьезных намерениях и планах создать семью.

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Именно этот роман сделал Аврору широко известной публике. Девушка начала участвовать в телевизионных проектах, получать рекламные предложения и строить собственную карьеру в шоу-бизнесе.

В начале этого года пара рассталась. Сейчас Аврора, судя по всему, счастлива в новых отношениях, а Григорию Лепсу СМИ приписывают новый роман с девушкой значительно моложе него.