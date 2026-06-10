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От тайских королевских кошек до гренландских ездовых собак — на Кипсале пройдет конкурс «Латвийский победитель 2026» 0 34

В мире животных
Дата публикации: 10.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: На Кипсале пройдет международная выставка собак и кошек «Латвийский победитель 2026»

На Кипсале пройдет международная выставка собак и кошек «Латвийский победитель 2026»

13 и 14 июня на Кипсале пройдет международная выставка собак и кошек «Латвийский победитель 2026», где наряду с популярными породами посетители смогут познакомиться также с несколькими редкими и необычными четвероногими представителями из разных стран мира. Среди них будут и овеянная легендами «кошка-оборотень», и турецкая национальная порода собак, и одна из древнейших пород ездовых собак в мире.

Кошки с королевским происхождением и внешностью оборотня

На выставке кошек особое внимание привлечет порода као-мани — редкая порода из Таиланда, которую на протяжении веков считали символом удачи и которая встречалась исключительно при королевских дворах. Эти белоснежные кошки славятся своими необычными глазами, которые нередко бывают разных цветов. В Таиланде их называют «кошками с алмазными глазами». Долгое время Као Мани были настолько эксклюзивны, что об их существовании за пределами Таиланда знали лишь единицы.

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В свою очередь, ликой, или «кошка-оборотень», удивляет своим необычным внешним видом. Порода возникла в результате естественной мутации, а характерная шерсть создает поразительное сходство с образом оборотня. Интересно, что ликои могут сезонно терять значительную часть шерсти, которая затем снова отрастает, поэтому внешний вид одной и той же кошки в течение года может быть совершенно разным.

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Национальная гордость Турции и наследие дикой природы Южной Америки

На выставках собак посетители смогут увидеть кангальскую овчарку — турецкую национальную породу, которая на протяжении веков защищала стада от волков и даже медведей. Эти собаки настолько высоко ценятся на своей родине, что долгое время их вывоз из страны строго контролировался. Кангальская овчарка считается одной из самых эффективных “охранников” стад в мире.

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Не менее интересен уругвайский мастиф, или Cimarrón Uruguayo, — единственная порода собак, сформировавшаяся в Уругвае. Ее предки когда-то жили в дикой природе на просторах Южной Америки, и только позже люди оценили выносливость, смелость и преданность этих животных. В наши дни эта порода является одним из национальных символов Уругвая.

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От пастбищ Нидерландов до гор Боснии

На выставке также будет представлен шапендуа — жизнерадостная и энергичная овчарка из Нидерландов. Хотя после Второй мировой войны порода почти исчезла, заводчикам удалось ее восстановить. Шапендуа известны своей ловкостью и способностью перемещаться по спинам овец, чтобы лучше контролировать стадо.

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В свою очередь, боснийская острошерстная гончая или боснийский барак, является единственной международно признанной породой Боснии и Герцеговины. Грубая шерсть защищает от колючек, дождя и холода, а громкий лай позволяет охотникам отслеживать передвижения собаки даже на большом расстоянии в гористой местности.

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Арктическая сила и выносливость

На Кипсале можно будет познакомиться и с гренландской собакой — одной из старейших в мире пород рабочих собак, история которой уходит корнями более чем на тысячу лет назад. Эти собаки помогали исследователям достигать самых холодных регионов мира и участвовали в нескольких знаменитых полярных экспедициях. Гренландская собака по-прежнему считается одной из самых выносливых ездовых собак в мире, способной работать в экстремальных условиях Арктики.

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В целом посетители смогут увидеть 24 породы кошек самых разнообразных окрасов и представителей более 270 пород собак, открывая для себя удивительное разнообразие мира домашних животных.

Захватывающая программа для всей семьи

В течение двух дней на международной выставке собак и кошек «Латвийский победитель 2026» посетители смогут не только наблюдать за оценкой собак и кошек в рингах, но и следить за увлекательными показательными выступлениями собак, шоу и даже цирковыми представлениями. Наряду с мероприятиями выставки желающие смогут получить бесплатные консультации специалистов по кормлению, уходу и здоровью питомцев. В свою очередь, в зоне экспозиций будет представлен широкий ассортимент товаров для животных – высококачественный корм, ветеринарные продукты, лакомства, игрушки, одежда, поводки и другие аксессуары для благополучия питомцев.

Организаторами «Латвийский победитель» выступают Латвийская кинологическая федерация и Латвийская фелинологическая ассоциация Felimurs, а проведение мероприятия обеспечивает организатор международных выставок BT 1.

Время и место проведения:

Международный выставочный центр на Кипсале

13.06. 10.00–18.00

14.06. 10.00–17.00

Более подробная информация: bt1.lv/latwinner

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#домашние животные #выставка #животные #Латвия #кошки #собаки
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
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