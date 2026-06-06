Животный мир полон удивительных фактов, и каждый день можно узнавать что-то новое о жизни наших соседей по планете.

Самым старым животным на планете считается черепаха по имени Джонатан, которой исполнилось 187 лет. Она родилась в 1832 году и с 1882 года живет на острове Святой Елены в Атлантическом океане.

Летучие мыши — единственные млекопитающие, способные к полету.

Вомбаты выделяют экскременты в форме кубиков, которые они используют для маркировки своей территории.

Самая распространенная дикая птица в мире — это не воробей, а красноклювая келея, обитающая в Африке.

Сердце синего кита, самого крупного животного на Земле, достигает длины 150 см и ширины 120 см, а его вес составляет 181 килограмм!