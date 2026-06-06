Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Самое старое животное на Земле 0 98

В мире животных
Дата публикации: 06.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Самое старое животное на Земле

Животный мир полон удивительных фактов, и каждый день можно узнавать что-то новое о жизни наших соседей по планете.

 

Самым старым животным на планете считается черепаха по имени Джонатан, которой исполнилось 187 лет. Она родилась в 1832 году и с 1882 года живет на острове Святой Елены в Атлантическом океане.

Летучие мыши — единственные млекопитающие, способные к полету.

Вомбаты выделяют экскременты в форме кубиков, которые они используют для маркировки своей территории.

Самая распространенная дикая птица в мире — это не воробей, а красноклювая келея, обитающая в Африке.

Сердце синего кита, самого крупного животного на Земле, достигает длины 150 см и ширины 120 см, а его вес составляет 181 килограмм!

×
Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Почему домашний пес может не ладить с другими собаками: причины и рекомендации
Изображение к статье: Почему кошки проявляют интерес к беременным женщинам: неожиданные причины
Изображение к статье: На Кипсале пройдет выставка животных «Латвийский победитель 2026»
Изображение к статье: Почему кошкам не следует пить молоко: интересные факты о здоровье кошачьих

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Два истребителя JAS 39 Gripen над силуэтом Риги с Памятником Свободы и Рижским замком.
Наша Латвия
Изображение к статье: Многие хлопцы едут в обратном направлении от фронта. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Искусственный интеллект и выборы
Политика
Изображение к статье: Аэропорт Еревана, армянские паспорта и урна для голосования
В мире
Изображение к статье: Печать на двери с полицейским лейблом
ЧП и криминал
Изображение к статье: Как правильно подкормить помидоры во время цветения
Дом и сад
Изображение к статье: Два истребителя JAS 39 Gripen над силуэтом Риги с Памятником Свободы и Рижским замком.
Наша Латвия
Изображение к статье: Многие хлопцы едут в обратном направлении от фронта. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Искусственный интеллект и выборы
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео