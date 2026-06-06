Каждому известно, что собака — преданный друг человека. Но насколько хорошо вы знаете своего питомца?

Мы собрали для вас интересные факты, которые помогут лучше понять вашего четвероногого друга.

*Исследования Института Конрада Лоренца и Венского университета показали, что собаки, как и люди, могут испытывать зависть и ревность, особенно когда вы уделяете внимание другой собаке, например, угощая ее или гладя.

*Собаки способны различать синий и жёлтый цвета, а также оттенки фиолетового, который, вероятно, они воспринимают как синий. При этом они не видят зелёную, жёлто-зелёную, красную и оранжевую части спектра.

*Прежде чем обнять своего четвероногого друга, подумайте дважды! Ученые выяснили, что собаки не любят обниматься. Основные признаки дискомфорта у животного — опущенные уши, полуприкрытые глаза и отворачивание головы. Обнимая собаку, человек ограничивает её свободу передвижения, что может вызывать стресс. Собаки прекрасно распознают эмоции человека и без объятий, поэтому не стоит часто и крепко их обнимать.

*Скорее всего, вы будете удивлены, но собаки зевают не только когда хотят спать, но и чтобы снизить уровень стресса и тревоги. Этот процесс помогает им успокоиться и почувствовать себя комфортно.