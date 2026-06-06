Во время цветения помидоры нуждаются в поддержке, так как активно расходуют накопленные ресурсы.

Если не обеспечить растения необходимыми питательными веществами, можно не дождаться крупных и сладких плодов.

Существует несколько простых способов внесения удобрений. Рассмотрим их подробнее.

Зола

Опытные огородники рекомендуют вносить золу раз в 7 дней. Например, каждую неделю можно подсыпать под куст по большой ложке этого вещества.

Также можно готовить жидкие подкормки на основе золы. Для этого половину стакана золы нужно всыпать в 10 литров воды. Половина литра полученной жидкости используется под каждый томат на участке. Проводить такую процедуру рекомендуется один раз в 15 дней.

Йод

Не все дачники знают, что обычный йод из аптеки может помочь не только в формировании завязей из цветков, но и в успешном созревании овощей.

Для этого на 10 литров воды потребуется всего три капли йода.

Дрожжи

Это эффективное удобрение, которое поможет помидорам дать богатый урожай. В ведре воды разводят маленький пакетик сухих дрожжей (10 граммов) и оставляют на 48 часов.

Затем на литр полученного концентрата стоит добавлять в 10 раз больше чистой воды.