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«Мы не цифры»: в Латвии вышел музыкальный манифест о поколении, живущем под давлением оценок и рейтингов 0 43

Культура &
Дата публикации: 06.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: В Латвии состоялась премьера песни и видеоклипа «Мы не цифры»

1 июня на платформе YouTube и в социальных сетях состоялась премьера песни и видеоклипа «Мы не цифры» - пронзительной и социально актуальной работы латвийского мультимедийного музыканта Хоренса Сталбе и 18-летней исполнительницы Анны.

Новая композиция звучит как музыкальный манифест поколения, живущего в мире постоянных оценок, рейтингов, сравнений и ожиданий. Проект поднимает проблему, которая становится всё более актуальной во многих странах, включая Латвию: момент, когда оценки и достижения постепенно начинают значить больше, чем сама личность, а право молодого человека ошибаться, искать себя и развиваться постепенно оказывается под угрозой.

Главная идея проекта «Мы не цифры» - напомнить, что человека нельзя сводить к оценке, рейтингу или среднему баллу. За каждым результатом стоят эмоции, страхи, мечты, талант и личная история. Видеоклип выполнен в художественной чёрно-белой эстетике, где отдельные символы и визуальные детали выделены цветовыми акцентами. Такой художественный приём создаёт контраст между внешней «системой» и внутренним миром человека, подчёркивая эмоциональную уязвимость молодых людей и их потребность быть услышанными.

«Мы не цифры» - это не просто песня о школе или отметках. Это история о самоценности, эмоциональном выгорании, общественном давлении и стремлении нового поколения сохранить свою индивидуальность в мире, где людей всё чаще пытаются подогнать под определённые критерии и стандарты.

«Сегодня молодые люди слишком рано начинают чувствовать, что их ценность определяется оценками, результатами и ожиданиями окружающих. Нам хотелось создать работу, которая напомнит: человек - это не статистика и не набор цифр. Очень важно, чтобы подросток чувствовал своё право ошибаться, искать собственный путь, быть непохожим на других и быть услышанным», - говорит Хоренс Сталбе.

Клип можно посмотреть здесь

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#Латвия #молодежь #культура #музыка #социальные сети #музыканты
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
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