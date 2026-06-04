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В Рижском цирке состоится заключительные представления цирковой школы 1 50

Культура &
Дата публикации: 04.06.2026
LETA
Изображение к статье: Рижская цирковая школа

Рижская цирковая школа. Foto: Vladimirs Svetlovs

Заключительные представления «Cirks savā vaļā» Рижской цирковой школы состоятся 5, 6 и 7 июня на арене Рижского цирка, сообщила LETA.

В представлении примут участие около 50 юных цирковых артистов и их преподаватели, режиссером выступит Инга Унгуре. Работа сценографа Памелы Бутане заполнит цирковую арену деревьями и мхом, превратив ее в лес.

Представление «Cirks savā vaļā» начинается с момента, когда ученики цирковой школы и их преподаватели решают отправиться в творческий лагерь на природе, и лес превращается в тренировочную площадку для цирка. Воздушные акробаты кружатся на верхушках деревьев, проверяют свое равновесие на ветвях, а также балансируют на руках на пнях и камнях.

Рижская цирковая школа была основана в 2017 году. В настоящее время в ней тренируются около 130 детей и подростков в возрасте от 5 до 18 лет.

В Рижскую цирковую школу приходят не только дети и подростки, но и взрослые, которые под руководством профессиональных преподавателей изучают различные цирковые дисциплины. К ним относятся напольная и воздушная акробатика, жонглирование, балансировка, а также сценическое искусство - танец и актёрское мастерство. Раз в год, в конце учебного сезона, ученики Рижской цирковой школы вместе со своими преподавателями готовят представление и выступают перед более широкой аудиторией.

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#артисты #культура #обучение #талант #выступление #дети
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
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