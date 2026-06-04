В представлении примут участие около 50 юных цирковых артистов и их преподаватели, режиссером выступит Инга Унгуре. Работа сценографа Памелы Бутане заполнит цирковую арену деревьями и мхом, превратив ее в лес.

Представление «Cirks savā vaļā» начинается с момента, когда ученики цирковой школы и их преподаватели решают отправиться в творческий лагерь на природе, и лес превращается в тренировочную площадку для цирка. Воздушные акробаты кружатся на верхушках деревьев, проверяют свое равновесие на ветвях, а также балансируют на руках на пнях и камнях.

Рижская цирковая школа была основана в 2017 году. В настоящее время в ней тренируются около 130 детей и подростков в возрасте от 5 до 18 лет.

В Рижскую цирковую школу приходят не только дети и подростки, но и взрослые, которые под руководством профессиональных преподавателей изучают различные цирковые дисциплины. К ним относятся напольная и воздушная акробатика, жонглирование, балансировка, а также сценическое искусство - танец и актёрское мастерство. Раз в год, в конце учебного сезона, ученики Рижской цирковой школы вместе со своими преподавателями готовят представление и выступают перед более широкой аудиторией.