Поклонники знаменитой книжной серии «Коты-воители» дождались долгожданной новости: культовая фэнтезийная сага Эрин Хантер впервые получит официальную анимационную экранизацию. Над проектом работают британская компания Coolabi Group и китайская платформа Tencent Video. Премьера мультсериала запланирована на 2028 год.

В основу будущего проекта ляжет первый цикл книг «Коты-воители: начало пророчеств», с которого началась история популярной франшизы. Зрителям расскажут о жизни нескольких кланов диких котов, которые борются за территорию, честь и выживание, следуя древним традициям своих предков. Центральным персонажем станет домашний котёнок Рыжик, которому предстоит пройти путь от новичка до одного из самых уважаемых лидеров племени.

Создатели проекта привлекли известных специалистов анимационной индустрии. Шоураннером стала Эй-Си Брэдли, работавшая над проектами Marvel, а режиссёрское кресло занял обладатель премии «Эмми» Родриго Блаас, известный по мультсериалу «Охотники на троллей». Производство уже ведётся совместно с испанской студией El Guiri Studios.

Серия «Коты-воители» остаётся одной из самых успешных детско-подростковых книжных франшиз в мире. За годы существования книги были переведены на десятки языков, а общий тираж превысил 90 миллионов экземпляров. Огромной популярностью пользуется и фанатское сообщество: контент по мотивам вселенной собирает миллионы просмотров на видеоплатформах и в социальных сетях.

Интересно, что это не первая попытка перенести историю на экран. Несколько лет назад планировался полнометражный фильм с использованием компьютерной графики и живых съёмок, однако проект так и не был реализован. В итоге создатели решили сделать ставку на анимационный формат, который, по их мнению, лучше подходит для передачи атмосферы оригинальных книг.

Для многомиллионной армии поклонников по всему миру запуск мультсериала станет одним из самых ожидаемых событий ближайших лет. Создатели рассчитывают заинтересовать как давних читателей, так и новое поколение зрителей, которое только познакомится с легендарной историей воинственных котов.