Кто из нас не испытывал эту небольшую дозу паники, стоя у кассы самообслуживания? Ты держишь в руке булочку, система упорно отказывается сотрудничать, очередь за спиной становится всё длиннее, а в воздухе витает тихая безысходность, пишет портал Nasha.lv.

Недавно в соцсетях настоящим хитом стала история одного покупателя, который превратил невинную попытку купить булочку в магазине в эпический сюжет, достойный криминального фильма.

Автор истории рассказывает, что не смог найти выбранную булочку ни в списке товаров, ни через поиск. Чтобы не терять лишнего времени и пойти по лёгкому пути, он решил проявить креативность и просто нажал на экране на всем хорошо известный круассан. Но план с треском провалился. В ту же секунду прямо у самого уха, словно бука из темноты, возник сотрудник магазина с суровым и лаконичным вердиктом: «Это не круассан». Покупатель признаётся, что в тот момент испугался не на шутку — ему показалось, что охрана уже в пути, а его фотографию вот-вот повесят у входа рядом с другими разыскиваемыми нарушителями закона.

Как оказалось, это не единственный случай. В комментариях к публикации сразу разгорелись обсуждения, и покупатели поспешили поделиться своими «нелегальными» приключениями у кассовых аппаратов. Одна пользовательница призналась, что однажды случайно ввела не тот сорт яблок и сразу почувствовала себя настоящей преступницей, а другая вспоминает случай, когда кассирша с расстояния целых 20 метров заметила ошибку и через весь зал закричала, что в пакете лежит не тот огурец. Как им удаётся различать два визуально идентичных сорта деревенских огурцов с такого расстояния — остаётся нераскрытой тайной суперспособностей работников супермаркетов.

Интернет-остряки быстро вывели ситуацию на новый уровень, создав остроумные мемы. Был даже сделан фальшивый скриншот из системы общественного оповещения с громкой надписью: «ЛАТВИЙСКАЯ СОТОВАЯ РАССЫЛКА: ЭТО НЕ КРУАССАН!», намекая, что за такое нарушение скоро объявят национальную тревогу. В то же время другие покупатели указывают на обратную сторону медали — каталоги касс самообслуживания порой бывают настолько неполными, что покупатели просто вынуждены импровизировать. Один комментатор поделился опытом из «Maxima», где даже сотрудница магазина не смогла найти в системе съедобные каштаны и по взаимному согласию нажала «Сливы». Так покупатель получил экзотический деликатес по весьма выгодной цене.

Пока одни советуют обходить систему, подбирая более дешёвые булочки с идентичным весом (ведь умные весы сразу замечают мошенничество и блокируют кассу), более опытные покупатели напоминают — сотрудники не враги. Даже если случилась афера с круассаном, лучшее оружие — улыбка и вежливость. В следующий раз, когда пойдёте покупать булочку, будьте внимательны. Бдительное око супермаркета никогда не спит, и кто знает — возможно, прямо у вас за спиной уже стоит кто-то, готовый прошептать: «Это не круассан…»