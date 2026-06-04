После нескольких тёплых и солнечных дней в Латвию возвращается более неустойчивая погода. Уже в ближайшие дни по всей стране ожидаются дожди, местами сильные ливни и грозы.

Жителям Латвии стоит готовиться к более переменчивой погоде. По прогнозам синоптиков, начиная с пятницы и в течение большей части следующей недели в стране периодически будут идти дожди. В отдельных районах возможны грозы и сильные ливни.

Наиболее интенсивные осадки ожидаются в ночь на субботу. Сильнее всего непогода может затронуть Курземе, где прогнозируется наибольшее количество дождя.

Пятница и суббота пройдут под знаком облачной погоды. Солнце будет появляться реже, чем в последние дни, а в субботу к дождям добавится порывистый западный и юго-западный ветер.

Температура останется достаточно комфортной для начала июня. В пятницу воздух прогреется до +20...+25 градусов, а на побережье будет немного прохладнее.

В субботу из-за облаков и осадков станет свежее — максимальная температура составит от +15 до +22 градусов.

Тем, кто планирует мероприятия на открытом воздухе, стоит обратить внимание на воскресенье. По текущим прогнозам, этот день станет самым солнечным и благоприятным за весь уикенд. Температура вновь поднимется до +20...+25 градусов.

Однако уже на следующей неделе погода снова станет нестабильной. Синоптики прогнозируют чередование солнечных периодов с дождями и грозами, а к середине недели возможно постепенное понижение температуры.

Несмотря на кратковременное ухудшение погоды, лето в Латвии продолжается с опережением климатической нормы. Метеорологическое лето официально началось 1 июня, а долгосрочные прогнозы указывают, что нынешний июнь может оказаться примерно на два градуса теплее обычного.

Таким образом, предстоящие дожди, скорее всего, станут лишь временной паузой в череде тёплых летних дней, а не признаком серьёзного похолодания.