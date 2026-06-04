Власти Вильнюса обратились в суд, чтобы оспорить решение кредиторов ликвидируемого «Дома Москвы» о передаче здания самоуправлению. При этом город по-прежнему настаивает на скорейшем сносе объекта, который уже много лет остаётся предметом судебных споров.

Власти Вильнюса поставили под сомнение законность решения о передаче городу так называемого «Дома Москвы» и обратились в суд. Речь идёт о недостроенном здании в центре литовской столицы, судьба которого остаётся нерешённой уже почти десять лет.

Как сообщили в самоуправлении, у юристов возникли сомнения относительно того, имели ли кредиторы ликвидируемого учреждения право списывать объект и передавать его муниципалитету. По мнению городских властей, остаётся открытым вопрос, соответствует ли такое решение требованиям законодательства.

Кроме того, самоуправление обращает внимание на особый статус здания. Поскольку суд ранее признал строительство незаконным и постановил объект снести, возникают вопросы о возможности его передачи в гражданский оборот.

Первое судебное заседание по жалобе назначено на 12 июня.

Ранее кредиторы ликвидируемого учреждения — Государственная налоговая инспекция и фонд социального страхования Sodra — решили списать объект и передать его Вильнюсу в соответствии с законодательством о неплатёжеспособности юридических лиц. Однако городские власти считают, что вопрос требует дополнительной правовой оценки.

При этом позиция самоуправления по самому зданию остаётся неизменной. Главной целью Вильнюса по-прежнему является снос объекта. В муниципалитете подчёркивают, что консультации с Министерством окружающей среды продолжаются, а власти ищут наиболее быстрый и экономически оправданный способ демонтажа строения.

Фактически спор сейчас идёт не о сохранении здания, а о том, кто именно должен взять на себя ответственность за его дальнейшую судьбу и расходы на снос. Одновременно обсуждается возможность мирового соглашения между сторонами процесса.

По данным литовских властей, рассматривается вариант, при котором организацию и финансирование демонтажа возьмёт на себя частная компания или другая заинтересованная сторона. После достижения договорённости её ещё должен будет утвердить суд.

История «Дома Москвы» в Вильнюсе тянется более двух десятилетий. Проект начали развивать ещё в 2004 году, однако в 2016 году суд признал выданное разрешение на строительство недействительным. Застройщика обязали либо узаконить объект, либо привести его в соответствие с новыми требованиями. После того как это не было сделано, суд постановил снести здание.

В 2022 году право организовать демонтаж объекта получила Государственная строительная инспекция. Несмотря на это, спустя четыре года решение о сносе по-прежнему остаётся невыполненным.

Теперь дальнейшую судьбу одного из самых известных долгостроев Вильнюса вновь предстоит решать суду.

Напомним, что в Латвии вопрос латвийского «Дома Москвы» решают иначе. Рижское здание в свое время было успешно достроено и использовалось, а после событий 2022 года было национализировано государством и выставлено на аукцион, однако покупателя найти пока не удалось. К настоящему моменту безрезультатно завершились уже восемь торгов, несмотря на снижение цены примерно на 40% (подробности здесь).