Слушания с участием государственного секретаря США Марко Рубио в Комитете по иностранным делам Палаты представителей прошли в крайне напряженной атмосфере и сопровождались резкими перепалками между главой Госдепартамента и конгрессменами-демократами.

Почти четыре часа законодатели задавали Рубио вопросы по внешней политике и деятельности администрации Дональда Трампа. Если республиканцы в основном поддерживали госсекретаря, то представители Демократической партии подвергли его жесткой критике.

В один из моментов Рубио не смог скрыть раздражения.

«Это Комитет по вопросам иностранных дел? Или это цирк? Что это такое?» — заявил он.

Спор из-за Трампа

Одним из самых острых эпизодов стало противостояние с конгрессменом-демократом Тедом Лиу.

Во время выступления политик продемонстрировал видеозаписи, на которых, по его утверждению, Дональд Трамп засыпает во время официальных мероприятий. После этого Лиу обвинил Рубио в недостоверных заявлениях, напомнив о его словах, что он никогда не видел президента сонным на рабочих встречах.

«Господин секретарь Рубио, вместо того, чтобы проводить заседания правительства в северокорейском стиле, где все ходят по комнате, целуя Дональда Трампа в задницу, я прошу вас быть откровенным с американским народом, а также с Белым домом», — заявил Лиу.

Вопрос о выборах и «слишком больших ботинках»

Еще одна словесная перепалка произошла между Рубио и конгрессвумен Сарой Джейкобс.

Она попросила госсекретаря ответить, кто победил на президентских выборах 2020 года. Однако Рубио отказался обсуждать внутриполитические вопросы, подчеркнув, что пришел на слушания для разговора о внешней политике.

После этого Джейкобс вспомнила публикацию The Wall Street Journal, согласно которой Трамп якобы покупал обувь членам своей администрации, и иронично заметила, что одна из таких пар ботинок оказалась слишком большой для Рубио.

«Господин секретарь, похоже, у вас есть проблемы с признанием фактов. Вы не можете сказать, что президент проиграл выборы 2020 года, так же как не хотите признать, что президент Трамп проигрывает эту безрассудную войну по собственному выбору, и так же как не смогли признать, что обувь, которую вам купил президент, была слишком большой», — подчеркнула она.

В ответ Рубио заявил, что не понимает, о какой обуви идет речь. Однако позже добавил, что подаренные президентом ботинки марки Florsheim ему «прекрасно подходят».

«Это слушания или бассейн для погружения?»

В завершение слушаний госсекретарь вступил в спор с конгрессвумен Сидни Камлагер-Доув.

По словам Рубио, многие законодатели задавали вопросы, но не давали возможности на них ответить.

«Это же не слушания. Это что, бассейн для погружения? Что это такое?» — иронично заметил глава Госдепартамента.

По мнению редакции, слушания продемонстрировали высокий уровень политической напряженности в Вашингтоне и глубокие разногласия между администрацией Трампа и демократами в Конгрессе. Несмотря на то что формально встреча была посвящена вопросам внешней политики, значительная часть дискуссии превратилась в острый политический спор о президенте США и деятельности его команды.