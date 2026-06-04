В одном из районов Варшавы полиция задержала 57-летнего гражданина Украины, подозреваемого в незаконном вылове гигантского сома длиной более 182 сантиметров из озера Балатон. Рыба считалась местной достопримечательностью и, по словам жителей, обитала в водоеме около двух десятилетий.

В варшавском районе Гоцлав полиция задержала украинца, которого подозревают в незаконном вылове сома длиной более 182 см из местного озера Балатон и его транспортировке с нарушением правил.

Об этом пишут Polsat News и News Na Dziś, передает bb.lv.

Этот инцидент произошел еще 30 мая и вызвал бурную реакцию местного населения, поскольку многие считали этого сома настоящей местной легендой.

Как отмечается, сом плавал в воде около 20 лет, имел длину 182 см и был известен местным жителям. В соцсетях очевидцы, которые могли находиться на месте инцидента, говорили, что действия мужчин вызвали немедленные протесты.

Также распространяются кадры, на которых видно, как мужчины сначала ловят рыбу с водного велосипеда, плывя по озеру, а затем тащат животное по тротуару к багажнику автомобиля.

Заместитель инспектора Йоанна Венгжиняк, пресс-секретарь Управления полиции VII округа Варшавы, заявила, что в связи с этим делом задержан 57-летний мужчина, которому будут предъявлены два обвинения.

"Мы говорим о перевозке рыбы, выловленной в запретный сезон, а также о том, что ее перевозили без доступа к воде, а это означает, что уже можно говорить о жестоком обращении с этой рыбой", – сказала она.

Также, по ее словам, правоохранители проверят, не было ли других правонарушений.

История вызвала широкий общественный резонанс в Польше, поскольку многие жители воспринимали знаменитого сома как символ озера Балатон. Теперь правоохранителям предстоит установить все обстоятельства произошедшего и выяснить, были ли допущены дополнительные нарушения природоохранного законодательства.