Европейский союз готов начать первый полноценный этап переговоров о вступлении Украины и Молдовы после того, как Венгрия согласилась снять многомесячную блокировку процесса. В Брюсселе это называют важным шагом на пути дальнейшего расширения ЕС.

Процесс вступления Украины и Молдовы в Европейский союз получил новый импульс после изменения позиции Венгрии. Председательствующий в Совете ЕС Кипр сообщил, что страны-члены смогут приступить к открытию первого переговорного раздела для обеих стран-кандидатов.

В Брюсселе это решение называют важным политическим сигналом, демонстрирующим единство Евросоюза в вопросе дальнейшего расширения.

Хотя официальные переговоры о вступлении Украины и Молдовы стартовали ещё летом 2024 года, их практическое продвижение долгое время оставалось заблокированным. Главным препятствием была позиция правительства Венгрии во главе с Виктором Орбаном, которое отказывалось согласовывать открытие отдельных переговорных разделов.

Ситуация изменилась после смены власти в Будапеште. Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр сообщил, что Будапешт готов разблокировать процесс после достижения договорённостей с Киевом по вопросу прав венгерского меньшинства в Украине. По словам Мадьяра, украинская сторона внесла необходимые изменения в план действий, касающийся национальных меньшинств, что позволило найти компромисс.

После этого Венгрия дала понять партнёрам по ЕС, что больше не намерена препятствовать открытию первого переговорного раздела.

Что это означает на практике? Речь пока не идёт о скором вступлении Украины или Молдовы в Евросоюз. Переговоры о членстве состоят из 33 отдельных разделов, охватывающих законодательство, экономику, судебную систему, борьбу с коррупцией, сельское хозяйство и множество других сфер. Процесс обычно занимает многие годы.

Сам Мадьяр подчеркнул, что Венгрия не поддерживает ускоренное вступление Украины и считает, что выполнение всех требований может занять от 10 до 15 лет.

Тем не менее в Еврокомиссии решение Будапешта встретили положительно. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что достигнутый прогресс открывает путь для дальнейшего продвижения Украины и Молдовы на европейском направлении.

Для Молдовы решение особенно важно ещё и потому, что её переговорный процесс был фактически связан с украинским. Пока Венгрия блокировала Киев, продвижение Кишинёва также оставалось затруднённым.

Таким образом, после нескольких месяцев неопределённости Евросоюз получил возможность перейти от символических решений к реальному переговорному процессу с двумя странами-кандидатами.