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Ради безопасности - Литва участвует в обсуждении размещения ядерного оружия США 0 48

В мире
Дата публикации: 03.06.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: ядерный взрыв
ФОТО: pixabay

Литва обсуждает вопрос о размещении на ее территории ядерного оружия США, подтвердил министр обороны Робертас Каунас, не указав подробности. В то же время Польша заявила, что не готова разместить у себя американское ЯО.

Литва участвует в обсуждениях возможного размещения ядерного оружия США на ее территории, подтвердил журналистам в Сейме во вторник, 2 июня, министр обороны страны Робертас Каунас. "Обсуждения действительно идут. Я не хочу сейчас вдаваться в детали, поскольку они засекречены, но переговоры продолжаются и Литва, безусловно, не остается в стороне", - цитирует Каунаса агентство BNS.

Подчеркнув, что ядерный потенциал способствует сдерживанию и безопасности, глава Минобороны Литвы добавил, что страны должны принимать меры для укрепления своей обороны и независимости, передает литовская телерадиокомпания LRT.

Президент Литвы Гитанас Науседа, спикер Сейма Юозас Олекас и председатель Комитета по национальной безопасности и обороне Римантас Синкявичюс заявили, что не исключают обсуждение возможных поправок в конституцию республики, которая запрещает размещение оружия массового поражения и иностранных военных баз на территории Литвы.

Польша отрицает переговоры по участию в программе Nuclear Sharing

В свою очередь в Варшаве заявили, что Польша не заинтересована в участии в программе Nuclear Sharing по размещению американского тактического ядерного оружия в странах НАТО, у которых нет собственного ядерного арсенала, сообщает сайт Польского радио. Замминистра обороны Павел Залевский заявил, что Польша ведет с США интенсивные переговоры по военным вопросам, но они касаются прежде всего ядерного сдерживания, а не программы Nuclear Sharing.

Ранее о соответствующих секретных переговорах написала газета The Financial Times. По данным источников издания, Вашингтон изучает возможности расширения числа европейских государств, где размещаются элементы их стратегии ядерного сдерживания, например самолеты двойного назначения, которые могут участвовать в ядерных миссиях.

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#НАТО #США #Литва #Польша #ядерное оружие #безопасность #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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