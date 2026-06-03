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ФРГ считает возможными переговоры Украины и Европы с Россией 0 101

В мире
Дата публикации: 03.06.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: немецкий Бундестаг
ФОТО: pixabay

Окно для переговоров европейской стороны с Россией медленно открывается, заявили в правительственных кругах Германии. В то же время в Берлине отвергают возможное посредничество экс-канцлера Герхарда Шрёдера.

Правительство ФРГ считает в перспективе возможными переговоры европейцев и украинцев с Россией. "Медленно открывается окно для переговоров европейской стороны с Россией", - заявили в среду, 3 июня, в правительственных кругах в Берлине. В то же время там оговорились, что "жестокие бои последних дней показывают - на это уйдут не недели, а месяцы".

Поводом для такой оценки послужили военные успехи Украины в последние недели, достигнутые несмотря на эскалацию российских ударов по украинским городам.

В Берлине признают, что пока нет ясности, кто именно мог бы вести такие переговоры. По словам представителей правительственных кругов, необходим максимально дееспособный формат, который одновременно воспринимался бы европейцами как легитимный. "Есть основания полагать, что формат E3 продолжит играть в этом важную роль", - отметили в Берлине. В рамках этого формата Германия, Франция и Великобритания в последние месяцы активно согласовывают внешнеполитические позиции.

Позиция Германии

Для правительства ФРГ принципиально важно, чтобы переговоры шли при наличии четкого политического компаса и ясного целевого ориентира - в согласии с Украиной, а также в предельно тесной координации с европейскими партнерами и США. "Ничего без Украины, никаких особых путей для Германии" - такова установка правительства и канцлера Фридриха Мерца (Friedrich Merz).

В то же время переговоры не должны создавать конкуренцию США, которые должны оставаться вовлеченными в процесс, подчеркивают в Берлине. Между тем Белый дом объявил о временном прекращении собственных посреднических усилий между Россией и Украиной ввиду их безрезультатности.

Изменившийся контекст

Территориальные успехи Украины на оккупированных Россией землях, продолжающиеся украинские авиаудары по военным объектам и нефтяным предприятиям в российском тылу, а также свидетельства усиливающихся проблем российской экономики изменили дискуссию за последние недели.

Из Москвы тоже поступали сигналы о готовности допустить европейцев к переговорному процессу. Но предложения о посредничестве, в частности экс-канцлера Германии Герхарда Шрёдера (Gerhard Schröder), в правительственных кругах ФРГ уже отвергли.

В отличие от США, европейцы однозначно поддерживают Украину, подвергшуюся нападению в 2022 году, и только что одобрили предоставление Киеву кредита в размере 90 млрд евро.

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#США #Украина #Европа #дипломатия #переговоры #Россия #Германия #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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